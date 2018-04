HRISTOS A ÎNVIAT! Moldovenii sărbătoresc astăzi Paştele

Foto: publika.md

Credincioșii din toată țara au asistat aseară la slujba de înviere oficiată în biserici. La Catedrala Mitropolitană "Nașterea Domnului" din Capitală, serviciul divin a fost oficiat de Înalt Prea Sfinţitul Vladimir şi un sobor de preoţi. Sute de enoriași au venit să asiste la liturghie, dar și pentru a sfinți pasca, cozonaci, ouă roșii și alte bucate tradiționale de Paște.



Oamenii au așteptat până dimineață să le fie binecuvântate bucatele.



"Suntem cu sufletul curat, cu lumina lui Dumnezeu, și ca de obicei se aduce pască la sfințit, ouă roșii și miel. În fiecare an venim la slujbă de cu sară și până se termină slujba de înviere."



"Bucatele deja toate-s gata mâine o să vină copii cu nepoții și o să sărbătorim Sfintele Paști. Pască, ouă, vin cozonac și sare."



"Paștele adevărat se sfințește prin adevărul Lui Dumnezeu, bunătatea lui, dragostea Lui care o face și în ziua de azi cu fiecare din noi."



Mătușa Liuba, în vârstă de 77 de ani, este originară din satul Măgdăcești din raionul Criuleni. Ea spune că în fiecare an vine la Chișinău pentru a asista la slujba de înviere și a sfinți coșul cu bunătăţi.



"Feciorii, fata din oraș dar eu îs din sat și sunt la dînșii. Ouă roșii și pasca, în celelalte mai avem carne. Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare și bucurie, lumină, totul spre bine", a spus matușa Liuba din satul Măgdăcești.



Focul haric a ajuns şi în acest an la Chişinău. Lumina sfântă a fost adusă de trei clerici în frunte cu Mitropolitul Vladimir şi a ajuns în Moldova la ora 21:00. Din delegație a făcut parte și deputatul Partidului Democrat, Eugen Nichiforciuc.



"Vreau să doresc tuturor cetățenilor un Paște Fericit, minunea a avut loc, astăzi mă bucur că am făcut parte din această delegație. Sper să ajungă focul haric la toți cei care îl așteaptă, toți cei care s-au adunat aici", a declarat Eugen Nichiforciuc, deputat PD.



"Este una din cele mai mari minuni ale lumii. Este un foc sfânt care în fiecare an la Învierea Domnului se coboară pe acest pământ, și acest foc este o manifestare de iubire a Lui Dumnezeu față de noi și atât timp cât acest foc apare pe pământ înseamnă că Dumnezeu ne iubește și viața continuă", a declarat Nicolae Andrieș parohul bisericii din Cricova.



"Este important pentru fiecare creștin de la noi din țară să aduci lumina de la Ierusalim, să fie o lumină pentru casă, pentru bunăstare, pentru sănătate."



"Focul de la Ierusalim nu arde, ci încălzește sufletele și inimile oamenilor."



"Lumina învierii ne aduce foarte multă bucurie în familie, multă sănătate, și sunt multe mituri că dacă pui mâna deasupra focului, nu te frige", a spus un copil.



Este pentru a 16-a oară când flacăra de la Ierusailm este adusă în ţară. Paştele este cea mai mare sărbătoare pentru creştinii din întreaga lume şi semnifică învierea lui Iisus Hristos, la trei zile după crucificarea sa în Vinerea Mare.