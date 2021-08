Hrișca, de negăsit de câteva săptămâni în majoritatea magazinelor din țară

Hrișca, unul dintre cele mai populare produse alimentare din Moldova, este de negăsit de câteva săptămâni în majoritatea magazinelor din țară. Se întâmplă după ce Federația Rusă, principalul furnizor al acestui produs pentru țara noastră, a stopat exportul pentru a-și putea asigura piața internă.

Am mers cu o cameră ascunsă la trei dintre cele mai mari reţele de supermarketuri din Chișinău. În primul magazin, un vânzător ne-a spus că hrișcă nu mai este pe rafturi de câteva săptămâni:



"Nu. Nici nu avem. Nu. Aşteptăm să ne aducă, demult am dat comandă, da. A rămas doar aşa verde. Demult nu-i şi nu ştiu de ce".



Nu am găsit produsul nici la unul dintre cele mai mari supermarketuri din sectorul Buiucani:



"- Ana, dar hrișcă nu este? - Nu-i.''



Am găsit totuși produsul într-un magazin de pe strada Decebal. Ce-i drept, la un preț exagerat: "Hrișcă la prețul de 43 de lei și 88 de bani. Alături vedem raftul gol. Prețul de 22 de lei și 19 bani. Practic de două ori mai ieftin, însă hrișcă nu este. Stocul este limitat, doar câteva pachete sunt".



Cumpărătorii pe care i-am întâlnit la ieșirea din magazine ne-au spus că au observat că de mai mult timp nu este hrişcă în vânzare:



”- Hrișca demult s-a terminat, dar nu cred că este o problemă. Oare nu putem noi semăna sau să importăm produsul?

- Ați observat că hrişca lipsește?

- Da, nu este de vreo trei luni”.



"Cineva câștigă bani pe seama acestui fapt. Aici, de exemplu, nu este hrișcă, dar la un alt magazin este și ei au majorat prețurile".



Am luat legătura cu unul dintre cei mai mari importatori de crupe din Moldova, însă acesta refuzat să ne ofere un interviu. La telefon, acesta ne-a spus că nu mai are de unde importa produsul, întrucât Rusia a stopat exporturile. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a confirmat acest lucru. Potrivit instituției, în 5 iunie, Moscova a limitat exportul de hrișcă, iar restricția este valabilă până la sfârșitul acestei veri. Un alt motiv care ar fi determinat reducerea importului ar fi scumpirea acestui produs în Ucraina. Aproape 85 la sută din hrișca de pe rafturile magazinelor din Moldova este adusă din cele două țări.

În şapte luni ale acestui an, în țara noastră au fost importate peste 2 mii 600 de tone de hrișcă. Asta este cu aproximativ 500 de tone mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În 2020, potrivit Biroului de Statistică, fermierii moldoveni nu au semănat niciun hectar de hrișcă alimentară. Agricultorii spun că nu este rentabil să cultive aceste crupe.