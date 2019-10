HRAMUL ORAŞULUI STRĂŞENI. Cu această ocazie a avut loc o paradă a portului popular

foto: publika.md

Sărbătoare mare la Străşeni! Cu ocazia împlinirii a 474 de ani de la prima atestare a localităţii, dar şi a hramului Bisericii "Sfânta Parascheva", locuitorii şi oaspeţii municipiului au putut urmări o paradă a portului popular şi un festival folcloric. În cadrul evenimentului a fost organizat şi un iarmaroc, la care au participat mai mulţi agenţi economici şi meșteri populari.



Evenimentul a început cu parada portului popular şi cu o horă în centrul oraşului Străşeni. Ulterior, a fost dat startul primei ediţii a Festivalului de Folclor "Dor de cânt și joc".



Cu această ocazie, în municipiul Străşeni au venit artişti din zeci de colective folclorice. Fiecare dintre ei spune că poartă cu mândrie costumele naţionale şi păstrează tradiţiile strămoşilor.



"Când îmbrac costum naţional, am un sentiment de mândrie, deoarece este costumul nostru de baştinaş."



"Cele mai frumoase şi cele mai bune sentimente de mândrie faţă de oraşul nostru."



Între timp, pentru locuitorii şi oaspeţii municipiul Străşeni au fost întinse mese cu bucate tradiţionale şi vin fiert.



"Am pregătit carne de porc, de prepeliţă, carne de pui avem, cârnăciori, mici."



Iar meşterii populari au expus cele mai frumoase lucrări de artizanat.



"Promovăm iile noastre tradiţionale de la croit, coloritul, alegerea pânzei, "alunele" care sunt din Codrul nostru de la Străşeni."



Localnicii şi oaspeţii municipiului Străşeni susţin că au avut parte de o sărbătoare frumoasă şi îşi doresc să trăiască într-un oraş cu adevărat european.



"Vrem schimbări spre bine, mergem spre Europa, să fim şi noi ca o ţară europeană."



"Am venit cu copii, am o dispoziţie foarte frumoasă, ne bucurăm pentru aşa o organizare frumoasă."



Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în municipiul Străşeni locuiesc peste 20 de mii de oameni.