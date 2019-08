HRAMUL MĂNĂSTIRII ZĂBRICENI: Un sobor de 50 de preoţi de la noi, din România şi Ucraina au oficiat o liturghie

foto: publika.md

Sărbătoare mare la Mănăstirea Zăbriceni din raionul Edineţ. Cu ocazia celor 20 de ani de la înfiinţarea lăcaşului, un sobor de 50 de preoţi de la noi, din România şi Ucraina au oficiat o liturghie la care au venit sute de enoriaşi. Unii au parcurs sute de kilometri pentru a ajunge la hramul mănăstirii, unde se păstrează o icoană făcătoare de minuni.



Soţii Pătrăuceanu, împreună cu cei trei copii au lor, au venit la Mănăstirea Zăbriceni din România. Familia vizitează deja mai mulţi ani la rând lăcaşul, iar preoţii de aici le-au devenit adevăraţi prieteni.



"E o linişte, oameni foarte primitori. E primul an când venim cu toţi trei copii. Venim pentru că e sfințire, hram şi ne-am bucurat că am ajuns cu toţi trei. Foarte frumos sperăm să ni şi împărtăşim astăzi cu toţii", a spus enoriașa, Maricica Pătrăuceanu.



La sărbătoare au venit şi enoriaşi din satele vecine. Ei au asistat la sfânta liturghie, după care au mers împreună cu soborul de preoţi la masa de sărbătoare.



"Vin permanent, odată în lună, de două ori pe lună. Vin şi sîmbetele, când se face sfântul maslu, dimineaţa, şi e foarte multă lume."



"E o linişte, capătul liniştii sufleteşti. Meditez asupra problemelor pe care le am şi mă rog Domnului pentru ajutor, pentru sănătate. Am o plăcere de a veni încoace."



Atracţia principală a mănăstirii este o icoană făcătoare de minuni.



"Icoana Maicii Făcătoare de Minuni e adusă de pe muntele Athos. Se spune că face minuni, cei care se roagă cu credinţă la dânsa, le face minuni."



Lucrările de amenajere a mănăstirii au loc şi acum.



"Suntem la etapa de pictură, avem schela în spate. Am început anul trecut şi deja s-a sfârşit altarul, pictura altarului. Acum la cupola altarului se lucrează. Este un proces anevoios şi costisitor, de aceea va dura câţiva ani. Avem trapeza gata, câteva chilii la fraţi, o bibliotecă impresionantă nouă, un viitor muzeu, ateliere unde fraţii îşi duc ascultările de zi cu zi", a spus ieromonahul la Mănăstirea Zăbriceni, Dorimedont.



Enoriaşii care vin să viziteze mănăstirea, pot rămâne aici şi pe timp de noapte. Mănăstirea pune la dispoziţia enoriaşilor chilii. Iar timp de zece ani aici s-au cazat peste şapte mii de oameni, absolut gratuit.



"Suntem mănăstirea din Moldova cu cea mai mare posibilitate de cazare. Cazarea şi mesele incluse sunt gratis. Anual, doar la prânz hrănim peste 10.000 de persoane, gratis", a spus ieromonahul la Mănăstirea Zăbriceni, Dorimedont.



Mănăstirea Zăbriceni a fost construită acum două decenii pe teritoriul unui sanatoriu sovietic.