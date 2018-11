Houston Rockets renunţă la serviciile lui Carmelo Anthony

, scrie agerpres.ro. "După lungi discuţii interne, Rockets a decis să se despartă de Carmelo Anthony, iar acum lucrăm la găsirea unei soluţii", a explicat managerul general al lui Rockets, Daryl Morrey."Carmelo a avut mereu o abordare extraordinară de când ni s-a alăturat şi a acceptat fiecare rol care i-a fost încredinţat pe teren de antrenorul Mike d'Antoni. Adaptarea pe care am avut-o în vedere atunci când Carmelo a ales să vină aici nu s-a produs şi din acest motiv an considerat că este mai bine pentru el să-şi găsească o nouă provocare", a adăugat Morrey.Carmelo Anthony, în vârstă de 34 ani, a venit la Houston în această vară, când a semnat un contract pe un an, cu un salariu minim pentru un jucător veteran, în valoare de 2,4 milioane dolari.El a ratat ultimele trei meciuri ale lui Rockets, oficial din cauza unei maladii, însă zvonurile despre plecarea sa circulau deja de mai multe zile, din cauza incompatibilităţii stilului său de joc cu cel al echipei din Houston.În zece meciuri disputate pentru Rockets, în care doar două ca titular, "Melo" a reuşit o medie de 13,4 puncte şi 5,4 recuperări, în 29,4 minute jucate pe partidă.Houston Rockets, cea mai bun echipă a sezonului regulat în ediţia trecută din NBA, a avut un debut modest în acest sezon, ocupând doar locul al 12-lea în Conferinţa de Vest, cu 6 victorii şi 7 înfrângeri.