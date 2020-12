"Hoţii, hoţii, hoţii!": Proiectul privind taxele locale pentru anul 2021 a stârnit scandal în CMC

Proiectul privind taxele locale pentru anul 2021 a fost aprobat cu mare scandal la şedinţa Consiliului Municipal Chișinău. Documentul a fost votat de 26 de consilieri ai fracțiunilor PSRM, PDM şi cei de la Partidul Politic "Şor". Consilierii de la PL, Platforma "DA" şi PAS au sabotat şedinţa, pe motiv că ar fi una abuzivă. Potrivit lor, proiectele au fost făcute în grabă şi cu grave abateri de la lege. Ei i-au acuzat pe cei care au ridicat mâna să-şi dea votul că sunt nişte hoţi care decid soarta Chişinăului noaptea, în pripă.



"Aşa proiect important nu se votează în două minute! Hoţii, hoţii, hoţii! "



Unii consilieri spun că nu au avut posibilitatea să pună întrebări, fapt care i-a nemulţumit şi s-au luat la ceartă.



ION CEBANU, preşedintele fracţiunii PL din CMC:"Pentru că anul care vine e anul boului, eu v-am adus o talancă şi am de gând să vă urez cu dânsa tot sezonul. Taxele pe care voi vreţi să le aprobaţi, ucid businessul mic cu totul pe municipiul Chişinău. Acestea sunt taxe? Asta e bătaie de joc şi piar.”



Consilierii de la PAS au venit cu mai multe amendamente, însă, niciuna nu a fost acceptată.



Cojuhari: "- Propunem ca pentru restaurantele cu până la 50 de locuri, taxa să fie micşorată de la 9100 la 8500.

Preşedintele şedinţei: - Nu a acumulat numărul necesar de voturi!

Cojuhari: - Pentru restaurantele cu mai mult de 101 locuri propun micşorarea de la 17200 la 16000 de lei.

- Nu a acumulat numărul necesar de voturi."



Aşadar, proiectul include mai multe majorări de taxe pentru agenţii economici. Iniţiativa are scopul de a creşte veniturile la bugetul municipal. Potrivit documentului, locuitorii Capitalei care au animale de companie vor trebui să achite o taxă anuală de 120 de lei. Vor fi scutiţi de plată pensionarii şi nevăzătorii, însă doar în cazul în care deţin un singur patruped. Municipalitatea a mai introdus şi o taxă pentru curăţenie. Astfel, începând de anul viitor, fiecare persoană de peste 18 ani, care are viză de reşedinţă în Capitală, va achita lunar câte 10 lei. Autorităţile estimează ca în bugetul municipal să ajungă în jur de 20 de milioane de lei din această taxă.

Municipalitatea a majorat şi unele plăţi pentru agenţii economici care vor trebui să achite pentru amenajarea teritoriului cu 60 de lei mai mult decât până acum. Astfel, în bugetul Capitalei vor ajunge încă aproape 44 de milioane de lei. Şi taxa pentru parcare a crescut de la 18 la 30 de lei.

Datorită acestei modificări, veniturile municipalităţii vor mai creşte cu încă aproape zece milioane de lei. Companiile care deţin panouri de publicitate vor achita pentru fiecare dispozitiv câte 750 de lei, ceea ce va mai aduce în buget cam 20 de milioane de lei.

Totodată, autorităţile au decis ca cei care au unităţi comerciale pe străzile centrale, cu excepţia pieţelor, să plătească o taxă cu 10 la sută mai mare.