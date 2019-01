Hotelurile pentru animale, tot mai căutate de sărbători. Proprietarii achită 200 de lei pentru o zi de cazare

Hotelurile pentru animale sunt tot mai căutate în perioada sărbătorilor. Proprietarii pleacă în vacanţă şi îşi lăsă patrupezii în pensiuni specializate.

Chiar dacă serviciile nu sunt ieftine, de la an la an tot, mai mulţi preferă să-şi dea animalele de companie pe mâinile profesioniştilor.



În acest hotel de la periferia Capitalei stau opt pisici şi nouă câini. În perioada în care sunt cazaţi, reuşesc să se împrietenească între ei. Angajaţii au grijă ca patrupezilor să nu le lipsească nimic.



"24 din 24 de ore aici e o persoană care are grijă de animale. De dimineaţă până seara, asta intră în obligaţiunile lor. Câinii dimineaţa ies la plimbare şi sunt hrăniţi. La pisici, de asemnea, trebuie să le fie curăţată baia şi să le fie schimbată apa", a spus Ludmila Sericova, proprietara hotelului pentru animale.



Administratoarea hotelului spune că în această perioadă numărul clienţilor creşte brusc. Nu toţi patrupezii pot beneficia însă de cazare la hotel. Animalele trebuie să aibă o anumită vârstă şi să fie vaccinate.



"Noi primim animalele care au deja câte cinci luni. Câinii când sunt înainte de acest termen se pot afla în grupuri de risc de infecţii, în funcţie de rasa acestora, şi de aceea nu riscăm să-i primim atât de mici", a spus Ludmila Sericova, proprietara hotelului pentru animale.



În pofida faptului că de sărbători toate volierele sunt ocupate, preţurile hotelurilor au rămas neschimbate.



Pentru o zi de cazare, proprietarii animalelor plătesc de la 120 pana la 190 de lei pentru un câine și între 75 şi 90 de lei pentru o pisică. Preţul variază în funcţie de hrana oferită și de greutatea animalului.