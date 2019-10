Hotelul Trump din Washington a primit o stea Michelin

, scrie agerpres.ro. "Sushi Nakazawa" este răsplătit cu o primă stea în ediţia 2020 a Ghidului Roşu Michelin, publicată marţi.Acest restaurant al chef-ului Daisuke Nakazawa, care mai are un alt restaurant cu o stea Michelin în Manhattan, este apreciat pentru "bucătăria delicioasă", prospeţimea "primordială" a peştelui său şi spectacolul oferit de preparatorii de sushi "cu mâini care lucrează atât de silenţios şi de precis asemănătoare cu cele ale unui chirurg pe mese meticulos organizate".Cu toate acestea, nu ar trebui uitat că restaurantul "Sushi Nakazawa" se află în unul dintre cele mai controversate hoteluri de pe planetă, Donald Trump fiind acuzat că a obţinut profituri de pe urma funcţiei sale prezidenţiale care ar încuraja delegaţiile străine să meargă la aceste hoteluri în timpul vizitelor lor la Washington.Personalitate mediatică în fruntea unui imperiu gastronomic din Statele Unite, bucătarul de origine spaniolă José Andrés a renunţat să-şi deschidă un restaurant în Trump International Hotel, după declaraţiile denigratoare ale lui Donald Trump la adresa imigranţilor în timpul campaniei electorale din 2016.Michelin 2020, cea de-a patra ediţie a ghidului dedicat Washingtonului, a dezvăluit marţi un palmares fără surprize.În total, 18 restaurante din capitala federală americană au primit stele Michelin. În prestigioasa categorie de trei stele, "Inn at Little Washington", al chef-ului Patrick O'Connell, rămâne singurul cu această performanţă.Categoria de două stele rămâne de asemenea neschimbată, cu restaurantul "Minibar" al lui José Andrés şi "Pineapple and Pearls" al chef-ului Aaron Silverman. Cincisprezece restaurante beneficiază de o stea Michelin, dintre care patru nou-intrate.