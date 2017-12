Hotel de poveste în Islanda. Locul feeric de unde poți admira mijlocul pădurii din pat

Un hotel neobişnuit amplasat în mijlocul unei păduri din Islanda devine tot mai popular. Acesta a fost construit în formă de balon şi are pereţii camerii şi tavanul transparenți. Astfel, clienţii pot admira stelele, iar cei mai norocoşi chiar şi aurora polară.



Curioşi din diferite colţuri ale lumii vin să se cazeze în acest hotel, spune proprietara.



"Este foarte liniştit. Multă lume care aude de acest hotel spune că şi-ar dori să ajungă aici. Oamenii vin din oraşe mari şi aglomerate pentru a sta în tihnă", a declarat Sigridur Sigurfinnsdttir, proprietara hotelului.



Printre clienţii hotelului este şi un cuplu din Statele Unite.



"Am auzit de pe internet despre acest hotel şi am decis că într-o zi neapărat îl vom vizita. Am venit acum pentru că este perioada în care apare aurora polară", a spus un client.



În apropiere de hotel este amplasată baia şi bucătăria. O noapte petrecută acolo costă în jur de 300 de dolari.