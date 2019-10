Horoscopul slăbiciunilor. Top cinci cele mai vicioase zodii

Fiecare om are câte o slăbiciune, dar există câteva zodii care sunt mai predispuse în a dezvolta vicii și dependențe, scrie realitatea.net.

Iată care sunt cele mai vicioase zodii!

5. Berbec

In general, zodiile de foc cad in plasa viciilor pentru ca sunt destul de imprudente si vor sa traiasca la maximum. Berbecul este cel mai impulsiv dintre aceste zodii si nu poate sa fie deloc „cuminte”, cautand tot timpul sa experimenteze. De aceea, este nelipsit de la petreceri, unde nu prea are masura la baut. Berbecului ii place sa se ameteasca, insa problema e ca acest viciu scoate la suprafata natura lui agresiva - de multe ori ajunge sa se certe sau chiar sa se bata cu altii din cauza consumului excesiv de alcool. Totodata, nativul acestei zodii va dori sa incerce inclusiv droguri, dar nu va ajunge dependent, pentru ca are o vointa de fier si nu vrea sa isi distruga viata, ci doar sa se distreze putin. O avea el vicii, dar niciodata nu le va lasa sa ii influenteze complet existenta.

4. Săgetător

Un Sagetator nu va spune niciodata „nu” distractiei. Licoarea lui Bachus este prietena lui cea mai buna si adesea compania lui de nadejde in serile pe care le petrece singur (si sunt multe la numar). In rest, avand in vedere ca mereu pleaca intr-o noua aventura prin lume, face tot posibilul sa aiba cat mai multe experiente, ceea ce inseamna ca incearca substante de toate felurile. La fel ca Berbecul, Sagetatorul nu ajunge prea des dependent de alcool sau droguri, dar nu acelasi lucru se poate spune despre fumat, la care nu poate renunta. Ii place sa savureze o tigara sau un trabuc de calitate atunci cand iese la o cafea cu prietenii, iar pentru a avea un aer mai intelectual, va fuma si pipa, mai mult pentru a face impresie. In orice caz, la petreceri, Sagetatorul ii intrece pe toti la baut, insa fara a se da in spectacol neaparat.

3. Leu

Nu ca ar avea nevoie de substante care sa il stimuleze, avand in vedere cata energie are, dar nu se poate spune despre Leu ca e usa de biserica. Pentru ca are o viata sociala foarte activa si o multime de prieteni, nativul are obiceiul sa faca excese din cand in cand. Este prea mandru ca sa respinga anumite vicii, de teama ca ceilalti vor rade de el, asa ca se straduieste sa demonstreze ca nimic nu il pune la pamant, nici macar alcoolul sau alte substante. Totul, insa, are o limita si Leul o stie prea bine. Viciile sunt pentru Leu o modalitate de a se da in spectacol, mai degraba decat una de evadare din cotidian. Atunci cand este acasa, are grija de corpul sau ca de o comoara. Nativii care ajung sa aiba foarte multi bani experimenteaza cu foarte multe tipuri de vicii si unii pot ajunge chiar dependenti, dar nu sunt foarte multi la numar. In aceasta situatie, problema lor cea mai mare ar putea fi jocurile de noroc!

2. Vărsător

Tot dorinta de a incerca lucruri noi il determina si pe nativul din Varsator sa faca exces de substante stupefiante. Cu alcoolul este prieten bun, iar la petreceri nici el nu se da in laturi de la nimic, mai ales daca este in compania altor petrecareti de zile mari (un Sagetator si un Berbec, poate?). Problema Varsatorului este ca se simte foarte atras de droguri psihedelice, care ii induc niste stari cu totul aparte. Este fascinat de acestea si daca ajunge sa foloseasca droguri de acest tip, cu greu se va pune din nou pe picioare. Varsatorul nu prea se gandeste cat de mult rau le face si celor dragi cu aceste apucaturi, pentru ca este destul de egoist si nu se gandeste decat la el. Oricine ar incerca sa il readuca pe drumul cel bun ar fi taiat cu usurinta de pe lista de prieteni.

1. Pești

Dintre toate zodiile, Pestii sunt cei mai viciosi, iar acest lucru este stiut de toata lumea. Avand in vedere ca sunt persoane atat de sensibile si ca vor mereu sa evadeze intr-o lume doar a lor si sa fuga de realitate, nu e deloc de mirare ca sunt predispusi la a face exces de alcool si chiar de droguri. Multi Pesti sunt artisti, or aceasta categorie se stie ca este predispusa catre excese, mai ales pentru ca uneori isi extrag inspiratia din acestea. Este dureros sa vezi cum nativii din Pesti isi taie singuri craca de sub picioare cand se lasa dominati de vicii, iar singura metoda prin care ii poti ajuta este oferirea suportului emotional, de care au mare nevoie oricand.

Acum stii care sunt cele mai vicioase zodii. Cunosti persoane nascute sub aceste semne astrale, ai observat daca au sau nu tendinte de a dezvolta vicii?