Horoscopul secret al Atlantidei: Acesta este, de fapt, adevăratul zodiac

Horoscopul secret al Atlantidei. Se știu foarte puține lucruri despre Imperiul pierdut al Atlantidei și mulți oameni de știință sunt de părere că acesta, de fapt, nici nu a existat cu adevărat. Alții îl plasează undeva în Mediterană dau în Anzi, scrie realitatea.net.

Pentru că există păreri atât de diferite despre veridicitatea acestui teritoriu, cu atât mai puțin se poate ajunge la un consens în ceea ce privește sistemul astrologic. Se speculează, pe de-o parte, că atlanții foloseau sistemul pe care îl cunoaștem acum, cu 12 semne zodiacale.



Pe de cealaltă parte, mulți sunt de părere că zodiacul din Atlantida are 5 zodii. Acestea corespund zilelor de naștere în însă două dintre ele, cu însușiri magice, marchează în primul rând destinele oamenilor născuți de solstițiu și echinocțiu.



Unul dintre principiile acestui sistem este că fiecare însumare a trăsăturilor umane este reflectată într-o anumită poziție utilă în societate și nu este axat asupra ghicirii viitorului.

Horoscopul secret al Atlantidei. Împărăteasa

Ziua nașterii: 1,2,3,4,5,6 și Solstiții (21 iunie, 22 decembrie)



Împărăteasa este prima dintre cele două zodii cu însușiri deasupra firii omenești. Sub semnul acesteia se nasc oameni cu capacități psihice și extrasenzoriale greu de imaginat. De multe ori, cei care posedă astfel de calități nu sunt pe deplin conștienți de potențialul imens al acestora. Sunt persoane care au trecut prin multe vieți anterioare și posedă un spirit bătrân.



Intuiția acestor oameni funcționează foarte puternic, încă din copilărie și pot presimți evenimente înainte să se întâmple. De multe ori, visează imagini și fete în aparență cunoscute dar pe care în viața de zi cu zi nu le-au întâlnit niciodată.



Se crede că acestea sunt reminescențe din viețile anterioare. Chiar și în cea mai puțin potentă formă, astfel de trăsături se fac simțite prin gesturi banale ca de exemplu, își pun umbrele în geanta intuitiv, chiar dacă ziua pare senină sau se orientează foarte bine în spațiu, chiar dacă este prima dată când calca într-un anumit loc.

Horoscopul secret al Atlantidei. Preoteasa

Ziua nașterii: 7, 8, 9 10, 11, 12 și Echinocții (20, 21 martie; 22, 23 decembrie)



Cei născuți sub semnul Preotesei sunt la fel de dăruiți ca oamenii născuți sub protecția Împărătesei. Nativii care au venit pe lume în aceste zile speciale sunt oameni cu caractere foarte bine conturate și știu să se impună.



Totuși, nu sunt genul de persoane care să facă acest lucru cu forța, cu atât mai mult cu cât sunt dăruiți cu un talent special: persoanele născute sub acest semn sunt empati foarte puternici.



Ei pot simți sentimentele celorlalți și se pot pune foarte ușor în pielea oamenilor din jur. Au o percepție fenomenală nu doar asupra emoțiilor celor din jur ci, uneori, și asupra gândurilor. Este foarte important să învețe de mici să își gestioneze acest talent și să nu facă abuz de el. Darul lor de a „citi” atât de clar sentimentele altora poate fi o sabie cu două tăișuri.



Desigur că îl pot folosi pentru a-i înțelege pe ceilalți și pot sjunge psihologi extraordinari. Pe de cealaltă parte, este o poartă deschisă către manipulare și constrângere.

Horoscopul secret al Atlantidei. Legiuitor

Ziua nașterii: 13, 14, 15, 16, 17, 18



Așa cum le spune și numele, Legiutorii sunt carcacterizați de un acut simț al dreptății și al responsabilității morale. Nu vor accepta ca cineva să îi desconsidere sau să nu le respecte munca și în copilărie pot da dovadă de foarte multă încăpățânare.



Pot avea înfățișări aspre și sunt persoane dintr-o bucată. Rareori se întâmplă ca acești oameni să vadă viața și altfel decât în alb și negru. Pentru ei, binele și răul sunt zone foarte clar definite și nu există o cale de mijloc.



Injustiția este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unui om iar cei născuți sub semnul Legiuitorului vor face tot ce le stă în putere pentru a îndrepta astfel de neajunsuri, atunci când se lovesc de ele.

Horoscopul secret al Atlantidei. Războinic

Ziua nașterii: 19, 20, 21, 22, 23, 24



În mod evident, sub semnul Războinicului se nasc acei oameni foarte siguri pe ei și care își vor construi singuri drumul în viață. Nu se așteaptă la niciun ajutor din partea nimănui și îi pot bănui pe ceilalți de intenții ascunse, chiar dacă nu este cazul.



Au principii foarte bine înrădăcinate încă din copilărie și nu se vor abate de la acestea. Foarte rar se întâmplă să facă în viața compromisuri și dacă ceva nu iese așa cum se așteptau, nu vor căuta vinovați în exterior și nici nu își vor plânge de milă. Atunci când viața încearcă să îi doboare, Războinicii vor căuta soluții și se vor ridica de fiecare dată.



În dragoste sunt extrem de pretențioși și nu își pierd niciodată capul în fața unui chip frumos. Mai mult de atât, nu își vor pierde timpul cu aventuri și își vor concentra eforturile doar asupra unui partener care se va ridica la înălțimea standardelor acestor oameni.

Horoscopul secret al Atlantidei. Navigator

Ziua nașterii: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31



Trebuie menționat că, înainte de orice, atlanții formau, cel puțin în teorie, o societate dezvoltată tehnologic, ce-i drept, însă bazată pe puterea maritimă. Tocmai de aceea, Navigatorul este una dintre cele mai complexe semne zodiacale.



Navigatorii sunt deschizători de drumuri. Au minți ascuțite și personalități pline de originalitate. Nu le este teamă să meargă pe drumuri neexplorate și, în lumea modernă, acest lucru se transpune prin faptul că ei găsesc întotdeauna soluții alternative în cadrul situațiilor extrem de dificile.



De asemenea, Navigatorii au o imaginație bogată și visează din când în când cu ochii deschiși dar asta nu înseamnă că își pierd vreodată din vedere scopurile. Știu întotdeauna ce își doresc de la viață și dispun de resursele interioare necesare pentru a-și atinge țintele, indiferent cât de sus plasate sunt acestea.



Cu siguranță vor fi nevoiți să facă sacrificii destul de mari pe parcurs însă ei știu că măreția are un preț și cei mai mulți dintre Navigatori sunt dispuși să îl plătească.