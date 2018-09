HOROSCOPUL GHINIONULUI: La ce vârste vei avea necazuri în funcție de zodie

Horoscopul ghinionului îți poate da informații despre perioadele din viață în care o să ai diverse necazuri, momente care sunt inerente în viață oricui.

Astrologii spun ca, in functie de zodie, sunt momente in viata fiecarui om cand are diverse incercari mai putin fericite peste care trebuie sa treaca si care isi pun amprenta destul de serios in viata lui. Daca vrei sa stii la ce varste vei avea necazuri in functie de zodie, horoscopul ghinionului spune ca fiecare zodie are perioade mai putin norocoase care pot modela ulterior caracterul respectivului nativ, scrie Realitatea.net.

Horoscopul ghinionului: BERBEC

Berbecii sunt persoane norocoase in copilarie si adolescenta, insa in jurul varstei de 18 ani sunt sanse sa aiba parte de prima incercare a vietii.

Horoscopul ghinionului spune ca intre 18 si 20 de ani, nativii din Berbec pot avea ghinion, insa dupa aceea vor duce o viata lipsita de griji pana spre 40 de ani cand e posibil sa aiba o noua incercare de trecut.

Horoscopul ghinionului: TAUR

Cei nascuti in zodia Taur au vietile marcate de doua perioade mai putin faste. Horoscopul ghinionului pentru Tauri le prevede o perioada nefasta intre 20 si 27 de ani si o alta perioada in a doua parte a vietii catre varsta de 50 de ani.

Horoscopul ghinionului: GEMENI

Gemenii vor da piept cu viata destul de devreme. Horoscopul ghinionului pentru Gemeni spune ca in jurul varstelor de 17 si de 20 de ani vor avea parte de incercari, insa dupa ce vor trece de aceste praguri nu vor mai avea probleme pentru restul vietii.

Horoscopul ghinionului: RAC

Racii au parte de trei perioade de incercari de-a lungul vietii. La varsta de 18 ani vor avea primul hop de trecut, urmand ca la 30 de ani sa traverseze o perioada mai putin fasta. Cea mai grea incercare pentru Raci din horoscopul ghinionului vine la 50 de ani, insa intre aceste trei perioade Racii vor avea ani de bunastare.

Horoscopul ghinionului: LEU

Nativii din zodia Leu vor traversa o perioada grea in copilarie, in jurul varstei de 12 ani. Dupa acest hop, Leii vor duce o viata fara evenimente majore.

Horoscopul ghinionului: FECIOARA

Pentru Fecioare, ghinioanele se vor tine lant, de-a lungul vietii. La 20, 35, 40 si 50 de ani, cei din zodia Fecioara vor avea diverse probleme de infruntat, insa niciuna dintre aceste perioade nu va fi foarte mare si vor putea trece cu brio peste toate incercarile.

Horoscopul ghinionului: BALANTA

Cei din zodia Balanta nu vor avea mari probleme in prima parte a vietii. Abia dupa 40 de ani si pe la 60 de ani sunt trecute probleme in horoscopul ghinionului pentru Balante.

Horoscopul ghinionului: SCORPION

Scorpionii au o singura perioada nefasta de-a lungul vietii, dar aceasta se intinde destul de mult. Horoscopul ghinionului pentru Scorpioni prevede incercari intre 18 si 22 ani.

Horoscopul ghinionului: SAGETATOR

Persoanele nascute in Sagetator vor avea parte de cativa ani grei in partea a doua a vietii. La 40, 45 si 50 de ani, horoscopul ghinionului prevede momente dificile pentru Sagetatori.

Horoscopul ghinionului: CAPRICORN

Horoscopul ghinionului pentru Capricorni spune ca nativii acestei zodii vor avea parte de un an plin de incercari intre 18 si 19 ani, dar dupa ce vor depasi aceasta perioada va iesi soarele pe strada lor.

Horoscopul ghinionului: VARSATOR

Varsatorii nu par sa aiba perioade de ghinion de-a lungul vietii pentru ca, de obicei, reusesc sa atraga energii pozitive asupra lor.

Horoscopul ghinionului: PESTI

Pestii au doua perioade de necazuri puternice in viata. Horoscopul ghinionului pentru Pesti le prevede necazuri la 22 de ani si catre varsta de 40 de ani.