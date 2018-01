HOROSCOP: Zodiile de femei cărora 2018 le aduce tot ce şi-au dorit

Ne aflăm într-un an cu o puternică încărcătură energetică, iar acest lucru se datorează avalanșelor de eclipse, despre care cu siguranță știm că ne influențează pe toți. Energia emisă de eclipse, interferează și mai tare cu anumite zodii, căci femeile născute în zodiile Rac, Scorpion și Gemeni prezintă ele însele puteri supranaturale.

Femeia Rac: Femeile născute sub acest semn zodiacal sunt extrem de empatice, putând prelua cu ușurință stările celor din jur, reușind astfel să se pună în pielea lor, vizualizând totul prin ochii acestora. De cele mai multe ori, femeile Rac îi înțeleg pe cei din jur doar din priviri, element care nu este specific tuturor oamenilor. Femeia Rac are o intuiție iscusită și află dinainte ce-și doresc ceilalți sau ce sunt pe cale să facă. Dacă femeia Rac are un presentiment, cu siguranță acel lucru se va întâmpla. Nu încerca să minți o femeie Rac, deoarece ea a fost înzestrată cu darul clarviziunii și astfel te va prinde imediat cu mâța în sac!

Femeia Scorpion: Unii spun că femeia Scorpion este mult prea introvertită, pentru a putea fi magică, însă îți spun un secret, aceasta este doar o altă calitate a femeii Scorpion, aceea de a disimula foarte bine. De fapt, femeile născute în zodia Scorpionului sunt așa pentru că le place să analizeze și să cunoască mai mult despre cei din jurul lor. Aceste femei pot citi cu ușurință limbajul trupului, descifrează cele mai ascunse trăsături ale oamenilor și intuiesc stările sufletești ale celor din jur. De cele mai multe ori oamenii li se confesează acestor femei, deși nu le cunosc de prea mult timp. În același timp, acest har divin le ajută pe femeile scorpion să se protejeze de persoanele răuvoitoare pe care le întâlnesc pe parcursul vieții, căci ele știu dinainte ce fel de persoane au în jur, scrie Realitatea.net.

Femeia Gemeni: Femeile născute sub acest semn zodiacal sunt duale, iar unii oameni o percep ca fiind o trăsătură negativă, însă pe aceste femei le ajută să privească din mai multe perspective fiecare amănunt. Le plac provocările și îți testează în permanență rezistența. De multe ori, femeile Gemeni pot transmite mesaje fără să scoată niciun cuvânt. Au o mare influență asupra celor din jur, chiar dacă de multe ori nu realizează acest lucru