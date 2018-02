HOROSCOP: Zodiile cu două feţe. Cine te vinde pe la spate fără să te aştepţi

Ipocrizia este unul dintre lucrurile care pot distruge un om si o relatie. Sa ai incredere in cineva care te tradeaza si nu tine la tine de fapt este foarte toxic, asa ca este bine sa stii din timp cu cine ai de-a face de fapt.

Afla ca exista cateva zodii cu doua fete, iata ce nativi sunt predispusi la astfel de lucruri:

Zodii cu doua fete: Pesti

Nativii din zodia Pesti isi formeaza destul de usor propriile convingeri, la care tin foarte mult. Sunt atat de dispusi sa mearga cu crezul lor pana la capat incat sunt in stare ca in fata sa iti zica ceva, iar pe la spate sa procedeze tot cum vor ei.

Acest lucru poate duce la aparitia multor probleme in timp, fereste-te de acesti nativi daca vrei sa incepi o afacere.

Zodii cu doua fete: Leu

Leul are un singur scop in viata: acela de a domina. In foarte multe cazuri reuseste sa se impuna, insa atunci cand nu le iese acest lucru sunt in stare sa calce si pe cadavre.

Asa ca aveti mare grija la nativii din zodia Leu: pot parea draguti, dar daca nu esti in gratia lor te pot lucra pe la spate, scrie realitatea.net

Zodii cu doua fete: Scorpionul

Dintre toate zodiile cu doua fete, Scorpionul este probabil cel mai reprezentativ nativ. Sunt in stare sa afiseze o masca neutra, insa in spatele acesteia se ascunde de multe ori un personaj negativ, in adevaratul sens al cuvantului.