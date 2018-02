HOROSCOP: Zodiile care vor fi influențate de eclipsa de soare

Pe 15 februarie unii dintre ei vor admira eclipsa de Soare. In opinia expertilor, acest coridor de evenimente astronomice reprezinta o perioada de tensiuni majore, de schimbari si discutii, cu urmari dintre cele mai directe asupra noastra.

Care sunt insa zodiile care vor resimti cel mai puternic "forta" eclipsei de Soare?

Cea mai complexa situatie se va inregistra la Varsatori, care se vor confrunta cu dificultati. Avertisment valabil in special pentru persoanele nascute in intervalul 13-20 februarie. Ele ar putea fi nevoite sa restituie niste datorii, desi data scandenta e inca departe. Nu sunt excluse accidente. Dar daca ati avut o viata linistita, exemplara, veti fi recompensat pentru atitudinea dumneavoastra, scrie antena3.ro

Nici pentru Lei nu va fi o perioada usoara. Trebuie sa se astepte la surprize neplacute, probleme cu calculatorul, cu telefonul mobil, masina sau alt aparat tehnic. Pe durata eclipselor in general nu se recomanda efectuarea unor mari achizitii, lucru valabil in special pentru Lei.

Taurii ar ptuea avea, la randul lor, probleme in planul carierei profesionale si al finantelor. In acelasi timp, intelegerea in familie ar ptuea fi zdruncinata. Nu trebuie sa excludeti, de asemenea, neplaceri din partea vecinilor, cum ar fi inundatii de la apartamentul de deasupra.