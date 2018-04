HOROSCOP: Zodiile care vor avea o zi neagră în Vinerea Mare. Ce se va întâmpla

Află ce ţi-ai rezervat astrele pentru Vinerea Mare - 6 aprilie 2018. Acestea sunt zodiile care vor avea o zi neagă în Vinerea Mare!

Berbec

Se incheie un ciclu din viata ta, si ca la orice final de drum, a venit vremea bilantului. Pe de o parte te bucuri ca totul s-a terminat si ca poti inchide capitolul, pe de alta parte te mustra unele ganduri ca puteai face lucrurile mult mai bine. Incearca sa te detasezi de tot ce a fost, nu ramane blocat in fostele etape, doar pentru ca nu au iesit perfect, asa cum ai fi dorit. Ai invatat ceva din toate acestea si vei sti sa actionezi mult mai bine cu alta ocazie si in alte directii. Nu te fixa obsesiv de ce nu ai facut in proiectul care se termina, ci scoate la iveala cat de multe ai realizat in schimb, dar daca esti intr-o pasa emotionala fragila, te vei tine cu dintii de ce lipseste.

Taur

Uneori, ai nevoie sa te rupi de emotiile pe care le tot aduci dupa tine din trecut, dar se cere un act de vointa. Esti intr-un moment excelent pentru a te debarasa de amintiri, de resentimente, de acele goluri din suflet pe care nu aveai curaj sa le dai afara. Ca sa faci loc in inima ta noilor sentimente, trairi si emotii frumoase, trebuie sa faci curatenie in interior, deci fa acest efort, odata si-odata, pentru ca - recunoaste si tu - ceea ce tot cari dupa tine nu mai are nicio importanta pentru ceea ce esti tu acum. Regretele si suferintele de odinioara s-au dus, lasa-le sa se scurga la vale si deschide usa noilor emotii sa-ti inunde inima gata sa simta din nou!

Gemeni

Daca ai veleitati literare, pune mana azi pe condei si incepe sa scrii. Mintea ta e conectata direct la cea mai puternica sursa de inspiratie incat ai putea vedea ca scrii de parca cineva ti-ar sopti in ureche, de parca frazele vin pe banda rulanta. Orice activitate creativa in care e nevoie de talent literar - scrierea unui text, redactarea unui material pentru a fi publicat - merge de minune, pentru ca iti vin idei excelente care merita transpuse pe hartie. Daca ai inceput mai demult o lucrare si ai lasat-o, pentru ca nu venea inspiratia, azi ai putea face un mare salt inainte, scriind dintr-un foc cateva zeci de pagini. Daca esti autor, profita de abundenta aceasta de idei care ti se revarsa azi in minte!

Rac

Ai nevoie de un vis nou, de un impuls nou catre care sa-ti canalizezi energia iar acest stimulent apare de unde nici nu te astepti. Il poti considera un cadou superb de la viata, un bonus suplimentar fata de tot ce ai cules pana acum, deci ai toate motivele sa te bucuri ca un copil de aceasta minunata surpriza. Meriti tot ce-i mai frumos si mai bun, ca atare ofera-ti acest dar dupa care inima ta tanjeste, indiferent despre ce ar fi vorba. Metaforic vorbind, ai voie sa te infrupti dintr-o cutie intreaga de bomboane de ciocolata fara sa te gandesti la nimic altceva decat la gustul excelent si la senzatia de fericire care te incearca.

Leu

Treci un pic dincolo de realitate, pentru ca s-ar putea ca cele mai bune idei sa nu fie cele concrete, palpabile, care ti se ofera de catre cei din jur. Unele vin din vis, altele din imaginatie, deci din alte dimensiuni decat cele firesti. Stai putin si mediteaza, gandeste-te la situatia in care te afli, si ai sa vezi ca multe idei interesante ti se arata sub pleoape, sau in cele mai adanci unghere ale fanteziei. Merita sa le pui in aplicare, pentru ca ele sunt inspiratie universala. Iluzia, visul, utopia, imaginatia sunt, pentru tine, acum, cei mai buni prieteni, care se aliaza pentru a-ti oferi tie niste alternative bune fata de ceea ce ai deja.

2018 Fecioara

Treci printr-un moment mai fragil cand esti gata sa renunti la un demers intelectual inceput candva. Poate la o carte pe care ai inceput-o, la un curs pe care l-ai pornit acum o vreme, poate chiar la scoala! Nu te grabi sa pui cartea in cui, poate ai doar nevoie de o pauza, dar nu renunta la ce ai inceput. Lasa studiul pentru altadata, daca acum ti-ai pierdut interesul pentru ceea ce invatai, pentru ca va veni o zi cand te vei intoarce si vei continua de unde ai lasat totul. Nu renunta, doar amana unele lucruri, pentru ca nu intamplator ai deschis acea carte! Iti vei aminti de ea si o vei redescoperi cu alti ochi.

2018 Balanta

Lasa pesimismul, depresia si frica la o parte, pentru ca esti in fata unei provocari la care tu faci fata cu brio. Ceea ce te opreste pe moment e influenta nefasta a celor din jur, care te trag inapoi, iti spun ca nu se poate, iti transmit temerile si neputintele lor, desi tu esti altfel croit decat ei. Tu esti curajos, optimist, dinamic, si nu merita sa te lasi coplesit de starea negativa pe care acestia ti-o induc. Iesi din acest mediu si apuca-te de treaba, fara sa tii cont de rezervele, suspiciunile si povestile lor sumbre. Daca e nevoie sa abandonezi un grup pentru ca nu sunteti pe aceeasi lungime de unda, merita sa faci si asta. Tu poti, treaba lor ce spun ceilalti!

2018 Scorpion

Creativitatea si inteligenta isi dau mana de minune in planurile tale de azi, pentru ca aduci la lumina proiecte care iti fac si imensa placere, si iti inspira si un sentiment de satisfactie intelectuala. Detii solutiile cele mai bune, informatiile cele mai solide si, peste toate, si o fantastica bucurie de a te ocupa de acest proiect. Parca cineva iti sufla in ureche ce ai de facut, tocmai de aceea profiti din plin de avantul de care beneficiezi pentru a duce aceste planuri cat mai departe. Cu asemenea resurse minunate la indemana, totul ar trebui sa mearga ca uns!

2018 Sagetator

Ai o relatie speciala cu animalele, de aceea ar fi bine sa te dedici cresterii lor, astazi, chiar daca esti preocupat de soarta unui caine abandonat pe strada sau animalele tale de acasa au nevoie de mai multa grija, tot ce faci azi pentru ele e de succes. In primul rand iti incarca tie inima de bucurie, pentru ca primesti din partea lor o iubire atat de pura si de sincera, cum nici un om nu-ti poate oferi. Daca te joci un pic cu ele, ai uitat de toate, ba ai sa vezi ca daca stai mai mult in preajma lor, nimic din problemele tale de peste zi nu mai conteaza, de parca ti-au absorbit toate grijile!

2018 Capricorn

Stai si gandeste-te foarte lucid la situatia in care te afli, fara sa o vezi doar intr-o lumina roz. Da, sa fii optimist e bine, dar nici exagerat de optimist totusi... Daca intuitia iti spune ca exista pe undeva si un risc, si o minciuna, si un motiv de ingrijorare, ocupa-te acum de ele, ca nu cumva sa treci la etapa urmatoare construind pe un teren instabil generat de vis sau iluzie. Fii deschis la alternative, nu te crampona de o singura cale, spunand ca e singura pe care o accepti, ci arata-te dispus sa incerci si alte solutii, poate mult mai bune decat cele la care te gandeai.

2018 Varsator

Se apropie un moment in care trebuie sa iei o hotarare. Nu o mai poti amana, chiar daca ai tergiversat lucrurile in ultima vreme, dar de data aceasta vine momentul decisiv final. Inainte de a spune ce ai ales, ar fi bine sa stai un pic de vorba cu tine insuti, fara influente din afara, pentru ca numai acolo, in adancul inimii tale, vei gasi raspunsul optim la problema ta actuala. Vei sti foarte bine ce ai de facut si mai ales ce nu trebuie sa faci, dar nu poti lua decizia fara cateva ore de meditatie, de analiza la rece, poate chiar intr-o totala izolare. Ai nevoie de liniste pentru a-ti auzi mai limpede gandurile.

2018 Pesti

Ai curaj sa visezi, sa trasezi o directie de evolutie a planurilor tale, pe cateva zile sau luni de acum inainte, pentru ca esti intr-un moment in care imaginatia da roade. Nu sunt doar vise frumoase, dar imposibile, ci chiar planuri palpabile, care inainteaza pas cu pas spre ceea ce va deveni intr-o zi realitate. Primul pas in acest joc de constructie e sa-i dai voie creativitatii sa ridice tot ceea ce vrei sa obtii. Nu-ti incorseta inspiratia, nu pune piedici nici macar celor mai indraznete ganduri, pentru ca ele sunt totusi posibile. Elibereaza-te de limite, de interdictii impuse de altii sau de tine insuti si zbori usor catre varful spre care inaintezi cu elan.