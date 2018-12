HOROSCOP: Zodiile care s-au născut pentru a avea succes

Unele dintre femei sunt născute să dețină controlul și nu vor ceda niciodată, întrucât știu cum să se comporte, și te vor face să crezi că frâiele sunt în mâinile tale, dar adevărul este altul, scrie realitatea.net.

Descoperă care sunt zodiile îndrăgostite de putere:



Berbec



Orice pas pe care-l face este bine gândit și are ca scop doar să dovedească că este puternică, scrie lyla.ro. Este sigură pe ea și nu vă permite nimănui să o oprească sau să o facă să creadă că nu are valoare.



Taur



La prima vedere, ai crede că partenerul conduce, dar adevărul este altul. Femeia Taur este îndrăgostită de lucrurile materiale, dar să nu credeți că veți obține controlul asupra acesteia oferindu-i daruri costisitoare. Vrea să-și demonstreze că reușește să-și satisfacă orice nevoie.



Gemeni



Este născută ca să ”conducă”, dar are abilitatea de a lăsa impresia că frâiele sunt în mâinile partenerului.



Capricorn



Cunoscută a fi o maestră în autocontrol, femeia Capricorn știe este mai bine pentru evoluția ei și ia decizii care o avantajează. Să nu încercați să o controlați, pentru că va pleca, fiind prea puternică și independentă.