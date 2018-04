HOROSCOP: Zodii norocoase în aprilie

Nativii a trei zodii sunt cei mai favorizați de astre în luna aprilie. Au parte de surprize plăcute pe plan profesional, încredere în forțele proprii, optimism, echilibru și armonie.

Leu

Luna aprilie va fi pentru Lei o ocazie perfectă nu numai de a-şi lăsa emoţiile să vorbească, ci şi de a renunţa complet la tot ce îi ţinea în trecut. Fericirea voastră va depinde îndeaproape de cea a persoanelor dragi şi veţi căuta pe parcursul acestei luni, aproape inconştient, să le faceţi pe plac. Nu ezitaţi să le spuneţi tot ce simţiţi pentru ei, va întări relaţia dintre voi. Sunt pe cale să apară şi surprize plăcute pe plan profesional. Fii atenţi la voi, la dorinţele voastre şi la ce vă spune intuiţia. Rămâneţi încrezători, aceasta este cheia succesului. În luna aprilie norocul este de partea voastră.

Săgetător

Aprilie poate fi considerată luna speranţei pentru Săgetători. Cu siguranţă veţi vedea multe schimbări în viaţa voastră. Această lună va fi, de asemenea, o oportunitate pentru dvs. să faceţi o analiză a tot ceea ce aţi făcut până acum, personal şi profesional. Veţi înflori ca niciodată în săptămânile viitoare. Optimismul nu vă va dezamăgi şi vă veţi strădui să-i faceţi pe cei din jurul vostru la fel de fericiţi şi împliniţi. În această lună, multe visuri pe care le aveţi se vor împlini. Uitaţi toate eşecurile sau dezamăgirile şi bucuraţi-vă din plin de toate experienţele minunate pe care vi le aduce aprilie.

Balanţă

Pentru Balanţe, aprilie aduce echilibru şi armonie. Această lună va sta sub semnul seninităţii pentru tine. În plus, veţi petrece cea mai mare parte a timpului în căutarea păcii interioare. Veţi participa la sesiuni de meditaţie sau vă îndreptaţi către noi activităţi sportive. Pe scurt, cel mai important lucru pentru tine este că poţi să înfloreşti pe deplin. Rămâi fidel ţie şi dorinţelor tale. Aprilie stă şi sub semnul iubirii pentru tine. Există o mare şansă ca Balanţa să-şi întâlnească marea dragoste sau chiar să se căsătorească, scrie b1.ro