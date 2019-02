HOROSCOP: Zodii care fac o impresie bună de la prima întâlnire

Ai abilitatea de a te pune într-o lumină bună încă de la prima întâlnire? Dacă nu ştii ce impresie faci, astrolgia îţi poate sări în ajutor!

Există multe situaţii în care o impresie bună este cheia, mai ales atunci când încerci să obţii un loc de muncă sau să cucereşti o persoană pe care o placi. În plus, a face o primă impresie foarte bună te ajută să îţi clădeşti relaţii de durată.

Există câteva semne zodiacale care fac o primă impresie bună fără nici cel mai mic efort. Ele au calităţi precum manifestarea interesului faţă de ceilalţi şi încrederea de sine. Chiar dacă primele impresii pot dura o viaţă, durează doar şapte secunde pentru ca ele să se formeze. Unele lucruri care garantează o primă impresie bună sunt destul de uşoare, cum ar fi contactul vizual, zâmbetul şi bunele maniere. De asemenea, trebuie să fii atent să nu vorbeşti prea tare sau tonul să fie prietenos.

Lucrurile mici pot avea un rol foarte important pentru o primă impresie bună. Dacă îţi arăţi adevărata personalitate, eşti amuzant şi gândeşti deschis, atunci vei avea succes.

Care sunt zodiile care fac mereu o primă impresie bună?

Leu

Leu se îmbracă frumos, e bine îngrijit şi are mereu zâmbetul pe buze. Se remarcă fără să fie ciudat sau neplăcut. E foarte prietenos şi vorbeşte, dar nu va transforma conversaţia într-un subiect doar despre el. Leul sştie că nu trebuie să facă ceva scandalos pentru a ieşi în evidenţă. El ştie când să fie în centrul atenţiei şi când să-i lase pe alţii în lumina reflectoarelor. Există foarte puţini oameni pe care Leul nu poate să îi cucerească.

Berbec

Berbecul este atât de plin de viaţă şi de entuziasm încât oamenii se binedipus imediat. Una dintre modalităţile care îl ajută să creeze o primă impresie fantastică este limbajul corpului. Berbecul ştie că atunci când întâlneşte pe cineva, el nu trebuie să fie sarcastic, să-şi dea ochii peste cap sau să suspine dramatic. Acest semn zodiacal prezintă cea mai bună versiune pozitivă a lui însuşi şi o transmite prin zâmbete cu ochii şi prin limbajul corpului.

Săgetător

Săgetătorul nu trebuie să se chinuie să arate entuziasm la întâlnirea cu o persoană nouă, el se bucură cu adevărat de ea şi nu e fals. Are instincte bune cu privire la oameni şi par să îşi dea seama imediar ce să facă sau să spună. El este un bun ascultător, pentru că reuşeşte să găsească ceva interesant în fiecare conversaţie pe care o poartă. E natural, lucru care îl face plăcut.

Taur

Taurul ştie să facă o primă impresie bună. El are un stil incredibil şi e foarte captivant, motiv pentru care toată lumea îl doreşte în echipa sau la petrecerea lor. Taurul ştie că a fi politicos nu înseamnă a fi plictisitor şi că este vorba mai mult de a oferi respect celor din jur fără a-şi pierde respectul de sine. El transmite că ştie ce face şi că are totul sub control.

Gemeni

Gemenii se adaptează uşor, sunt sociabili şi stau foarte bine la capitolul comunicare.

Ei au capacitatea de a cuceri pe aproape toată lumea. Gemenii sunt deschişi şi sunt capabili să accepte diferenţele dintre oameni fără să judece. Limbajul trupului lor susţine ceea ce spun, astfel încât oamenii ştiu că Gemenii sunt sinceri şi naturali. Ei au mai mereu o atitudine pozitivă, fapt pentru care se fac plăcuţi şi doriţi de cei din jurul lor, scrie zumi.md

Scorpion

Scorpionul ştie cum să acţioneze pentru a face o primă impresie bună: arată minunat, spune lucrurile potrivite şi se simte confortabil cu corpul lui astfel încât să nu pară ciudat. El se pregăteşte înainte de orice situaţie în care urmează să se afle. Va cerceta persoana cu care se întâlneşte, va avea subiectele de conversaţie pregătite şi, de asemenea, glumele potrivite. El este foarte intuitiv, aşa că îşi urmează instincul atunci când vine vorba de a face o primă impresie bună.