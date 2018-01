HOROSCOP: Zodia care va suferi îngrozitor. Va avea cel mai teribil an din viata sa

2018 se anunta un an dificil, plin de cumpene si piedici pe toate planurile pentru o zodie. Aceasta va avea multe zile dificile de infruntat si va trebui sa fie foarte puternica pentru a o scoate la capat.

Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor.

In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca are intotdeauna dreptate. Sunt extrem de orgoliosi si nu cedeaza niciodata la ideile lor, chiar daca partenerii le demonstreaza ca nu au dreptate.

Tocmai din cauza orgoliului nemasurat vor avea foarte mult de suferit, deoarece nu stiu cand sa cedeze si sa le dea altora dreptate. Vor ajunge sa se simta singuri in doi si chiar sa-si doreasca sa puna capat relatiei.

Daca nu vor invata din propriile lor greseli, sansa acestor nativi de a fi fericiti este foarte mica.

Capricornii, caci despre ei este vorba, risca sa aiba probleme si in relatiile cu cei din jur: familie, prieteni sau colegi. Si asta deoarece nu stiu cum sa se protejeze fara a-i ataca pe cei din jur si fara a-i rani. Chiar daca nu au intentii rele, modul in care pun problema nu este unul benefic nici pentru ei, nici pentru cei din jur. Trebuie sa invete sa fie mai putini critici si mai mult constructivi.

Si la locul de munca vor intampina probleme. Li se pare ca sefii nu le apreciaza eforturile si ca ii apreciaza mai mult pe cei din jur, desi, cred ei, nu merita. Iar daca ocupa functii de conducere, nativii au adesea impresia ca altii le pun bete in roate atunci cand ceva nu le iese cum vor ei.

Trebuie sa invete sa fie mai organizati si sa comunice mai bine cu cei din jur. Doar asa vor putea ajunge la rezultatele dorite. In caz contrar, vor avea foarte mult de pierdut.