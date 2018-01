HOROSCOP: Zodia care va suferi cel mai mult în 2018, mai ales din dragoste

Este foarte probabil că cei născuți sub semnul Balanței să piardă niște bunuri materiale, posibil în urma unui proces, sau să piardă niște bani în urmă unor investiții dezavantajoase.

O zodie își va schimba locul de muncă

Anul 2018 forțează nativii Leu să muncească mai mult și să-și dedice o mai mare parte a timpului liber perfecționării profesionale.

Chiar dacă vor fi acaparați de proiecte noi, ar trebui să privească partea plină a paharului și să nu se plângă de acest surplus care, mai devreme sau mai târziu, se va revedea și în conturi.

La finalul anului vor culege roadele. Posibil să fie vorba și de o avansare în carieră, dar și de schimbarea locului de muncă, însă acest aspect este benefic.

O zodie se schimbă radical

Nativii Gemeni vor avea parte de un an 2018 plin de transformări, în special pe plan spiritual unde vor trăi experiențe noi, unice, menite să le schimbe percepția față de viață.

Multe dintre părerile acestora se vor schimba fapt ce va determina și o schimbare a comportamentului față de cei apropiați.

Nativii Gemeni vor caută singurătatea, relaxarea și conexiunea cu Divinitatea. Vor fi pasionați de legile Universului și vor căuta conexiunea cu energiile pozitive.

O zodie va suferi mult

Nativii Săgetător vor avea de parcurs un an greu, cu obstacole și situații dificil de rezolvat, și vor suferi mult. Însă nu trebuie să se demoralizeze, ci din contră, trebuie să lupte pentru a răzbi și să vadă acest aspect negativ ca pe o lecție pe care trebuie să și-o însușească.

Multe probleme vor fi în dragoste, unde se vor izbi de gelozii nefondate, de critici dure, de momente de declin psihic și emoțional, însă, dacă vor avea tărie de caracter, dacă își vor asculta intuiția și își vor atrage de partea lor persoane importante, vor reuși să obțină beneficii pe parte profesională, posibil chiar o avansare în functie.

O zodie va avea ghinion

Pentru nativii Capricorn anul 2018 va aduce multă agitație pe mai toate planurile și vor fi destul de bulversați de schimbările pe care le vor trăi.

Vor simți că butoiul cu ghinion s-a vărsat peste ei, însă, dacă vor fi suficient de atenți la ce se întâmplă în jurul lor și vor capta mesajele transmise la momentul oportun, vor trece cu bine peste aceste neplăceri.

Se vor trezi în fața unor noi situații care vor cere adaptare rapidă. Partea bună este că sectorul creativității se activează și ar putea da tot ce este mai bun din ei în acest domeniu.

O zodie se va căsători

Anul 2018 vine cu vești bune pentru nativii Taur, atât pe parte sentimentală, cât și pe parte financiară, cel puțin în prima jumătate a anului. Cei care se află într-o relație au șanse foarte mari să ajungă în fața altarului, iar cei deja căsătoriți se vor bucura de liniște și înțelegere în căsnicie.

Veștile bune vin și pentru nativii Taur care, încă, nu și-au găsit jumătatea. Aceștia vor avea foarte multe șanse și ocazii să-și elibereze sentimentele, iar dacă sunt cu adevărat convinși de persoana din fața lor, atunci vor da startul unei relații solide și de lungă durată.

O zodie va avea cel mai bun an

Nativii Scorpion vor traversa cel mai bun an de până acum și asta datorită lui Jupiter, marele benefic al zodiacului, care le traversează semnul. Va fi momentul de glorie al acestor nativi și se vor bucura de recunoaștere pe toate planurile. După 7 ani, în sfârșit, meritele și munca depusă vor fi apreciate la adevărata valoare. Totodată, 2018 va fi un an al schimbărilor de percepție și multe dintre concepțiile vechi se vor anula, făcând loc altora noi. Un alt aspect care ar trebui să-i ingrijoreze pe cei născuți sub semnul Scorpionuliui este sectorul sentimental, deoarece vor avea parte de schimbări radicale.

Cuplul anului 2018

Anul 2018 aduce acțiune pe partea sentimentală și multe zodii vor simți încărcătura sa energetică. Unii nativi vor alege să se despartă, alții să se căsătorească și să-și întemeieze o familie, iar cei singuri au șansă să-și întâlnească sufletul pereche.

Însă, va există un cuplu care va fi ferit de încercări și, chiar dacă le va avea, acestea nu vor fi de natură să le schimbe destinul, ci mai degrabă să le consolideze relația.

Cuplul Berbec-Gemeni va fi favorizat astral în 2018, acești nativi se vor bucura de o relație trainică, bazată pe înțelegere, respect și iubire, stârnind admirația, dar și invidia, celor din jur. Comunicarea acestor două zodii va fi una extraordinar de bună și vor reuși să ducă la bun sfârșit proiectele pe care și le propun împreună.

O zodie va lua decizii radicale

Nativii Fecioară vor avea parte de un an tensionat în care vor trebui să ia multe decizii, unele radicale și definitive. Poate fi vorba de a rămâne în țară sau de a se muta în străinătate, poate fi vorba de a pune punct unei relații, de a se căsători sau de a ocupa o funcție înaltă.

Important este să fie conștienți că vor avea de trecut printr-o cumpănă, iar acel moment nu va fi unul chiar ușor pentru că va fi nevoie să ia o decizie demnă de a le schimba traiectoria în viitor.

O zodie va fi înșelată

Pentru nativii Pești anul 2018 va aduce cu sine scandaluri care le vor păta imaginea și îi vor demoraliza. Vor ieși la iveală secrete, atât ale lor cât și ale celor dragi, și multe relații, indiferent că vorbim de relații sentimentale sau de afaceri, vor avea de suferit.

Este foarte posibil că cei născuți sub semnul Peștilor să aibă parte de o dezamăgire mare din partea cuiva drag, să fie înșelați tocmai de persoana la care se așteaptă mai puțin. Se recomandă să se concentreze pe carieră pentru că ideile le vor fi ascultate și pot avea șansa mare de a avansa în funcție.

O zodie va divorța

Nativii Berbec vor fi mult încercati pe plan sentimental. Cei care se află într-o relație vor avea parte de conflicte până la epuizare și se vor trezi singuri în mijlocul anului 2018.

Dacă nu au calitatea și capacitatea de a aplana discuțiile în contradictoriu cu partenerul, șansele de a semna actele de divorț sunt foarte mari. Pe de altă parte, nativii Berbec care sunt singuri vor avea obstacole în a-și întâlni jumătatea și vor trebui să facă eforturi suplimentare pentru a începe o relatie.

O zodie va avea trăiri spirituale puternice

Nativii Scorpion sunt vedeta anului 2018 pentru că Nodul Sud este de partea lor, însă acest aspect benefic nu-i va favoriza pe cât și-ar dori.

Vor avea parte de un zbucium interior puternic și de trăiri spirituale pe care cu creu le vor valida. Este important ca aceste atenții ale destinului să nu-i facă să devină prea mândri și prea excentrici. Ideea de schimbări le surâde și vor avea tendința să devină mici vraci și sfătuitori spirituali.

O zodie va avea noroc la bani

Nativii Rac vor avea un an promițător din punct de vedere financiar. Aceștia vor avea și câteva lecții de învățat în acest domeniu, prin urmare se pot confrunta cu câteva obstacole, dar, în general, va fi un an bun.

La finalul anului 2018, conturile se vor rotunji, iar bugetul de vacanțe va fi unul considerabil. Ceea ce este important pentru nativii Rac este să nu ocolească nicio oportunitate care are legătură cu cariera sau banii, scrie realitatea.net