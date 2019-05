HOROSCOP: Vezi ce prevăd astrele pentru această săptămână

Berbec



Primele zile ale saptamanii sunt favorabile odihnei, discretiei, discutiilor de taina cu cineva drag si de incredere, meditatiilor in locuri sfinte. Energia vitala este la cote joase, de aceea fii prudent si dozeaza-ti eforturile. Ar fi bine sa-ti iei cateva zile libere si sa stai mai mult in natura. Revelatiile obtinute datorita contextului astral din aceste zile iti vor oferi explicatii clare vziavi de relatiile si situatiile in care esti implicat. Ar fi bine sa notezi intr-un jurnal ceea ce gandesti acum, pentru ca atat informatiile primite, cat si gandurile care iti trec prin minte, le vei folosi la momentul potrivit. In a doua parte a saptamanii te vei simti mai bine si te vei ocupa, cu succes, de treburile tale personale. Apar cheltuieli, dar si informatii legate de salarizarea unui loc de munca. Primesti bani, insa sunt posibile si cadouri cu totul si cu totul speciale.



Taur



Relatiile cu prietenii, proiectele socio-profesionale, dorintele tale inalte se vor reconfigura incepand cu aceasta saptamana. Vei simti ca este momentul sa renunti la persoanele si ideile care ti-au obstructionat progresul sau care s-au dovedit nesatisfacatoare pana acum. Anturajul prietenilor si al sustinatorilor din segmentul socio-profesional este foarte rascolit, iar turnurile situatiilor si deciziilor sunt spectaculoase si frecvente. Evita sa fii prea apropiat de ceilalti, sa-ti divulgi intentiile sau sa oferi sfaturi. Foarte usor iti poate fi deteriorata imaginea publica, de la simplul fapt ca totul este interpretat gresit. A doua parte a saptamanii este favorabila odihnei si a te ocupa numai de tine si nevoile tale personale. Se pot accentua afectiunile vechi sau se pot manifesta altele cu totul noi. Ingrijeste-te pe indelete!

Gemeni



Se finalizeaza o etapa profesionala importanta. Pozitia ta in cadrul unui grup de lucru, relatiile cu sefii, cu oficialitatile, relatiile de munca in general se vor reconfigura in totalitate. Se dizolva unele, iar altele la orizont nu se contureaza inca. Acum este un moment de bilant al situatiei tale profesionale si al statutului social. Se recomanda prudenta in aceasta saptamana, discretie, controlarea reactiilor, alegerea vorbelor si gesturilor cu grija. Sunt posibile erori de tot felul, iar escaladarea conflictelor este paguboasa pe termen lung. Ceva legat de aspecte parteneriale va declansa un sir lung de situatii tumultoase, dar eliberatoare. Prietenii iti sunt alaturi dar de aceasta data este posibil sa-ti displaca observatiile sau sfaturile lor. Ia-le in seama si lasa mandria deoparte. La finalul saptamanii ai nevoie de odihna si reculegere interioara.



Rac



O perioada benefica pentru activitati culturale, planuri de calatorie, planuri pentru abordarea unor cursuri, studii si documentari. Chiar daca unele dintre intentiile tale vor fi zadarnicite deocamdata, la momentul potrivit vor aparea altele mult mai favorabile tie. Ceva din mentalitatea ta se va schimba definitiv in aceasta saptamana, in sensul ca iti vei redefini multe dintre conceptiile pe care le ai acum. Distorsiunile mentale sunt accentuate, revelatiile vin in avalansa, astfel ca este foarte posibil sa te simti depasit de toate acestea. Relaxeaza-te, ai incredere in tine si in Univers, apoi inarmeaza-te cu rabdare! Relatiile sociale sunt foarte active in partea a doua a saptamanii. Discutii cu sefi si autoritati, participare la intalniri importante, relatii inedite cu prietenii. Unele relatii se vor finaliza in aceasta saptamana.



Leu



Banii si bunurile comune cu altii reprezinta tema care deschide aceasta saptamana. Se finalizeaza o etapa importanta vizavi de achitarea unor datorii, rezolvarea unor documente financiare sau vizavi de lamurirea unor demersuri patrimoniale. Temerile sunt majore si reale, de aceea ar fi bine sa selectezi datoriile, cheltuielile prioritare, sa te ocupi de ele si apoi sa trasezi un plan financiar pe termen lung. Pe de alta parte, aspectele referitoare la mosteniri si partaje pot lua turnuri nebanuite. Este vremea sa-ti remodelezi mentalitatea, sa renunti la idei si conceptii invechite, plus la unele directii de viata si activitate care s-au dovedit pana acum paguboase. Foarte active devin relatii sociale si cele cu autoritatile in utlimele zile ale saptamanii. Discutii si intalniri importante cu multa lume, atat in plan profesional, cat si in plan personal, in familie.



Fecioara



Relatiile parteneriale, atat relatia matrimoniala, cat si o relatie de afaceri sau colaborare profesionala, vor cunoaste turnuri in primele zile ale acestei saptamani. Concluzii bulversante, desprinderi din relatii si situatii toxice. Este vremea marilor schimbari relationale, astfel ca vei tine cont de nevoile tale sufletesti. Priveste atent la ceea ce se intampla in jurul tau, asculta si ceea ce iti spun ceilalti, fara a interveni tu prea mult in discutii. Deocamdata aduna informatii si apoi rezerva momente pentru a le procesa pe indelete. Pe 29 si 30 Mai se ivesc chestiuni financiare importante ce vizeaza banii si bunurile comune cu altii. Finalul saptamanii este rezervat activitatilor culturale, planurilor de calatorie si dialogurilor cu persoane erudite. Schimbarea mentalitatii te va orienta spre alte directii de viata.



Balanta



Foarte interesant si important ce se petrece la locul de munca in aceasta saptamana! Se contureaza schimbari definitive, finaluri ale unor sarcini de lucru, aflarea unor informatii bulversante, demascarea unor jocuri de culise care se desfasoara de multi ani. Controleaza-ti emotiile, evita luarea deciziilor importante si doar priveste la cum se desfasoara lucrurile. Relatiile colegiale se vor destrama, insa numai acelea care au devenit toxice pentru tine. Detaseaza-te de tot ce exista in plan profeisonal si ai incredere ca Universul lucreaza la binele tau suprem! Sanatatea este vulnerabila, deci fii foarte prudent. Relatiile parteneriale se remarca prin dialoguri importante si actiuni diverse. Intervin la finalul saptamanii, aspecte financiare, de tipul achitarea datoriilor, mostenirile, partajele, documente financiare.



Scorpion



Segmentul amoros iti da multe batai de cap in prima parte a saptamanii. Fie ca este vorba despre persoana iubita, fie despre copii este clar ca lucrurile nu mai pot continua ca pana acum. Este bine sa stai de vorba cu fiecare persoana draga, sa lamuresti animozitatile si sa-ti trasezi alte planuri de viitor. Conceptiile tale privitoare la iubire si implicatiile ei se vor modifica radical de acum incolo, iar relationarea cu unele persoane dragi se va finaliza definitiv. Prudenta, rabdare, toleranta si evita sa ai asteptari de la ceilalti! Acum este momentul sa-ti indrepti atentia si eforturile numai spre propria ta persoana. Pe 29 si 30 Mai se anima foarte mult atmosfera de la locul de munca. Activitati de rutina, sarcini de lucru noi, interactiuni colegiale disonante. Si in plan personal vei fi nevoit sa rezolvi diverse. In relatiile parteneriale intervin surprize.

Primele zile ale saptamanii anunta in segmentul domestic schimbari importante. Pe de o parte, este vorba despre locuinta propriu-zis, in sensul ca poate fi nevoie de lucrari de reparatii, de vanzarea-achizitionarea unor bunuri patrimoniale sau se intensifica dialogurile cu membrii familiei si cu neamurile. Relatiile familiale isi vor modifica termenii si conditiile de desfasurare de acum incolo. Diferentele de mentalitate si de nevoi sufletesti sunt mari si nu le mai poti ignora. Este bine sa te gandesti serios la familia ta si la ce iti doresti cu adevarat in segmentul domestic. Este vremea marilor schimbari si ele se vor produce negresit. Miercuri si Joi intervin aspecte sentimentale. Dialoguri si actiuni comune cu persoana iubita si copiii. Pe de alta parte, la serviciu esti foarte solicitat in ultimele zile ale saptamanii, pentru sarcini de lucru de anvergura.Foarte dinamice sunt relatiile cu anturajul apropiat la inceputul saptamanii. Discutii, intalniri cu multa lume, calatorii pe distante scurte, demersuri privitoare la obtinerea unor documente oficiale personale sau profesionale. Mentalul este agitat, haotic, astfel ca sunt posibile erori de judecata vizavi de relatiile si situatiile in care esti implicat. Ar fi bine sa vorbesti cat mai putin despre tine si intentiile tale. Unii doresc doar sa profite de pe urma fortei tale si tot vin in preajma ta pentru a se incarca cu energie. Iti va fi foarte clar ca trebuie sa te desprinzi de unele persoane. Acasa, in familie este nevoie de eforturile tale. Treburi gospodaresti, dar si discutii importante cu neamurile. In ultimele zile ale saptamanii se activeaza mult relatiile sentimentale. Suprizele pot fi de proportii, astfel ca este bine sa fii prudent si pregatit pentru orice.Saptamana debuteaza cu aspecte financiare specifice salarizarii obtinute la un loc de munca. Este posibil sa primesti salariul, o prima sau cadouri diverse. Insa, exista multa confuzie, iluzie, dezamagiri si mai ales necunoscute. Tentatia cheltuielilor este mare, deci fii prudent si evita extravagantele. Este o perioada austera in care este bine sa economisesti. Situatia financiara este nesigura si punctata cu note ciudate. Fii prudent, evita speculatiile, investitiile, datoriile! Miercuri si Joi se contureaza calatorii pe distante scurte, dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat si demersuri intelectuale. Ar fi bine sa vorbesti cat mai putin despre tine si intentiile tale. Finalul saptamanii te imbie sa stai acasa, alaturi de membrii familiei. Se contureaza treburi gospodaresti si discutii inedite cu membrii familiei.Este o perioada foarte importanta pentru tine. Debaraseaza-te de conceptiile, ideile, relatiile si situatiile care nu au dat roade pana acum si orienteaza-te spre noi orizonturi. Evita eforturile de orice fel, deoarece sanatatea este vulnerabila pe intregul organism. Ai nevoie de odihna, relaxare, plimbari usoare in aer liber si o dieta de sezon. Pe 29 si 30 Mai se contureaza aspecte financiare dinspre locul de munca. Poate fi vorba despre primirea salariului, dar apar si informatii interesante referitoare la salarizarea ta de acum incolo. Posibile diminuari in urma modificarilor socio-profesionale si legislative din domeniul tau de activitate. In ultimele zile ale saptamanii se contureaza calatorii pe distante scurte, dialoguri surprinzatoare cu persoanele din anturajul apropiat, aflarea unor informatii cu totul si cu totul speciale.