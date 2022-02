HOROSCOP. Vărsătorii se bucură de succes, iar peștii au o zi perfectă pentru a face următorul pas în relația de cuplu

BERBECS-ar putea să aveţi anumite obstacole în comunicarea cu prietenii. Retragerea dvs. vă poate proteja, dar, pe termen lung, are şi efecte negative.TAURVă simţiţi presat să luaţi decizii importante în privinţa unor evenimente. Sunteţi conştient că până acum aţi tras de timp, dar nu mai aveţi încotro.GEMENISunteţi prins între două lumi. Mintea vrea una, inima alta. Trebuie doar să fiţi mai curajos şi să priviţi cu încredere în viitor.RACAveţi lucruri urgente de făcut, dar vă lipseşte entuziasmul. Proiectele programate pentru astăzi ar putea avea de suferit.LEUNu are rost să renunţaţi înainte de a începe treaba, chiar dacă întâlniţi multe obstacole. Veţi vedea că, odată cu trecerea timpului, lucrurile vor reveni la normal.FECIOARĂTrăiţi ziua asta la intensitate maximă. Unii v-ar putea înţelege greşit, după felul în care vorbiţi şi vă manifestaţi. Priviţi lumea din jur cu mai mult realism.BALANŢĂSe anunţă o zi perfectă. Nimic nu stă în calea activităţilor planificate. Dacă v-aţi apucat de ceva, duceţi treaba până la capăt. Nu e bine să săriţi de la un lucru la altul.SCORPIONAr fi bine să nu deviaţi prea mult de la agenda stabilită. Indecizia vă poate costa nu doar material, dar şi în termeni de prestigiu. La final de zi veţi vedea că aţi reuşit mai multe decât v-aţi planificat.SĂGETĂTORÎncercaţi să aplanaţi neînţelegerile, nu le lăsaţi să se transforme în conflicte. Nu vă ambalaţi să faceţi mai multe lucruri deodată, deoarece nu veţi face nimic bine.CAPRICORNCu puţin umor şi calm veţi putea depăşi dificultăţile. Sistemul imunitar pare că are de suferit. Aveţi mai multă grijă ce mâncaţi şi cât vă odihniţi.VĂRSĂTORAstăzi aveţi succes în evitarea situaţiilor tensionate. Chestiunile economice ar putea fi un subiect de dispută în familie.PEŞTIEste o zi perfectă pentru a face pasul următor în relaţia de cuplu. Climatul astral incită la impulsivitate, dar gândiţi de două ori înainte de a vorbi.