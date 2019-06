HOROSCOP: Trei zodii care NU te vor iubi niciodată

Orice femeie viseaza la o dragoste perfecta, la o relatie in care sa ofere totul partenerului si sa aiba la randul sau parte de iubire, de intelegere, sa fie apreciata si rasfatata. Doar ca nu toti barbatii sunt capabili de asa ceva. Exista si barbati care pur si simplu nu sunt in stare sa iubeasca in adevaratul sens al cuvantului, scrie realitatea.net.

Leu



Gandeste-te de doua ori inainte de a lua de buna orice declaratie de amor iti face nativul Leu. E atat de mandru de el, incat nu prea stie sa iubeasca si altceva decat pe sine insusi. E egoist, e capricios, astfel ca va fi dificil sa accepti ca se pune pe sine mai presus decat orice.

Gemeni



Nativul Gemeni te va ameti din vorbe. Iti va turna verzi si uscate prin care va incerca sa te convinga de sentimentele sale, dar in realitate, atunci cand il vei pune sa isi demonstreze iubirea intr-un mod, va da bir cu fugitii. Iubirea lui nu e de lunga durata, nu e stabila, serioasa.



Taur



Barbatul Taur este prea preocupat de el insusi ca sa iubeasca si pe altii. Nu poate iubi pasional si irevocabil, cu toata fiinta sa, chiar daca iti jura contrariul. Stie cum sa te cucereasca, dar nu stie cum sa te pastreze.