HOROSCOP: Topul celor mai independente zodii

Unele zodii se nasc independente, gândesc întotdeauna pentru ele însele şi nu sunt uşor de influenţat. Te numeri printre ele?

Vărsător

Vărsătorul gândeşte liber şi ceea ce crede, face sau spune nu este influenţat de alţii. Lui nu îi place ceva doar pentru că e la modă sau pentru că alţi oameni îi recomandă. Vărsătorul trebuie să fie special, iar dacă e singurul care susţine ceva, atunci este perfect. Singura aprobare pe care o caută este cea a lui. El este genul de persoană care nu urmează mulţimea sau care să facă lucruri doar pentru că alţii aşteaptă asta de la el. Va face totul în cel mai creativ şi unic mod posibil.

Săgetător

Săgetătorul trebuie să fie suficient de liber pentru a ajunge acolo unde îşi doreşte şi pentru a face ceea ce vrea. Nu vrea să ceară permisiunea altora. El se adaptează rapid, motiv pentru care nu îşi face griji niciodată dacă merge undeva unde nu a mai fost înainte sau dacă nu cunoaşte limba respectivă. E capabil să îşi asume riscuri şi provocări fără panică, deoarece crede în abilităţile sale. El nu accepta să fie legat în niciun fel, nici fizic, nici emoţional.

Berbec

Unul dintre lucrurile care îl fac pe Berbec să fie atât de independet este că are încredere în el însuşi. El îşi asumă riscuri sau poate lua decizii greşite, dar ştie că, în cele din urmă, va ajunge acolo unde trebuie să fie şi va învăţa ce trebuie să ştie.

Are încredere în propria intuiţie. Berbecul nu va putea fi întors înapoi şi va continua mereu să obţină ce îşi doreşte, chiar şi atunci când alţii încearcă să îi pună piedici. Încearcă să se concentreze doar pe lucrurile pozitive dintr-o situaţie şi se străduieşte să se simtă bine întotdeauna. El este, în general, optimist şi are o atitudine pozitivă.

Gemeni

Gemenii au tendinţa să nu poftească la ce au ceilalţi şi să nu îi batjocorească pentru că au ceea ce au. Ei nu sunt invidioşi, ci fac tot posibilul să se realizeze. Nu trăiesc pentru laudă şi nu iau criticile ca pe un lucru rău, ci din contră, vor să înveţe din ele fără se lase afectaţi şi fără să pună la inimă. Singura persoană pe care Gemenii vor să o impresioneze este propria lor persoană şi nu se bazează pe alţii să îi ajute. Gemenii sunt extrem de inteligenţi şi ştiu cum să obţină ceea ce îşi doresc, fără a-şi face datorii faţă de altă persoană.

Capricorn

Toată lumea ştie cât de harnic este un Capricorn, dar poate că nu oricine îşi dă seama cât e de independent.

Job-urile pe care şi le alege sunt cele în care faci lucruri care îi plac. Da, îi place independenţa care vine din libertatea financiară, dar ar prefera să facă ce îl pasionează decât să îşi calce pe suflet pentru a face mulţi bani. Capricornul încearcă, în general, să lucreze de unul singur şi să fie propriul lui şef. Preferă să-şi dea socoteală lui decât altcuiva, de aceea adesea are propria lui afacere.

Fecioară

Fecioara ştie prea multe lucruri ca să fie sub controlul cuiva. Ea şi-a făcut lecţiile, ştie ce să facă şi probabil şi-a dat seama deja cum să rezolve problemele. Nu vrea să ceară nimănui ajutor, e prea independentă pentru asta. Se bazează negreşit pe ea, are încredere în propriile forţe şi e dificil să aibă încrederea că alţi oameni ştiu ce fac sau că fac mai bine decât ea. Îşi stabileşte graniţele şi nu le va permite altora să profite de ea sau să o folosească fără consimţământul ei. Se simte prea bine pe propria-i cale, scrie antena3.ro