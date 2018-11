HOROSCOP: Top ciudățenii maxime la fiecare zodi

Iată top ciudățenii maxime la fiecare zodie:

Berbec



Berbecul este un semn al încrederii de sine și al curajului. Se știe despre ei că sunt lideri înnăscuți. Un lucru foarte comun la Berbeci, pe care mulți oameni nu-l remarcă, este un semn în frunte. De ce? Explicația este simplă. Pentru că, în copilărie, Berbecii sunt foarte repeziți și de cele mai multe ori se lovesc la cap.



Taur



Dacă ești Taur, cel mai probabil știi despre tine că ești o fire practică și responsabilă. Însă, dincolo de faptul că știi să-ți speli singur rufele sau să faci mâncare, ar mai trebui să știi că ești foarte priceput la bani. Dintre toate zodiile, ești singurului care are toate șansele să atingă venituri de 100.000 de euro pe an.



Gemeni



Gemenii pasionați de horoscop știu despre zodia lor că are abilitatea de a învăța rapid, de a se adapta și de a genera idei. Ceea ce nu se știe despre nativii zodiei Gemeni este că au șanse foarte mari să câștige concursuri datorită istețimii lor. De altfel, cei mai mulți câștigători de premii Nobel sunt Gemeni.



Rac



Racii sunt loiali, tenace și emotivi. Însă au și niște calități fizice deosebite. Au fetele rotunde, ca lună. Sunt foarte drăguți.



Leu



Leii sunt creativi și pasionali. Însă folosesc acest lucru în avantajul lor, în carieră? Dacă nu, ar fi cazul să o facă. Leii pot face un adevărat show în domeniul vânzărilor.



Fecioară



Fecioarele sunt firi muncitoare, analitice și foarte practice. Au luat întotdeauna cele mai bune note la școală. Și le place să fie cei mai buni în toate domeniile.



Balanță



Balanțele sunt firi cooperante, corecte și sociabile. Însă știai că Balanțele sunt semnul frumuseții? Majoritatea Balanțelor au gropițe în obraji.



Scorpion



Scorpionii sunt firi pasionale, în toate aspectele vieții lor (relații, job-uri, hobby-uri). Dar ai observat că mai toți Scorpionii au o șuviță de păr care cade rebela pe mijlocul frunții?



Săgetător



Toată lumea știe despre Săgetători că sunt firi generoase și idealiste. Dar știai că nimeni nu are o fată mai ovală decât Săgetătorii. Interesant, nu-i așa?

Capricorn



Capricornii sunt firi responsabile și disciplinate. Un alt punct comun de care multă lume nu știe este faptul că ei arată mai tineri decât sunt în realitate.

Vărsător



Vărsătorii sunt firi foarte independente, nimeni nu contestă acest lucru. Dar știai că majoritatea Vărsătorilor au mâinile incredibil de reci?



Pești



Peștii sunt firi creative, artistice. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că numărul lor norocos este 7,