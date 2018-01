HOROSCOP: Top cinci zodii care știu să se impună

Există oameni care se lasă conduși de alții și oameni care sunt născuți că să fie lideri. Ce îi diferențiază? Multe, dar cea mai importantă este capacitatea de a se impune, care ține foarte mult și de zodia în care cineva s-a născut, scrie realitatea.net.

Îți prezentăm mai devreme un top 5 al zodiilor care știu să se impună oricând și oriunde:



5. Taur



Persoană născută în această zodie este foarte încăpățânată și trebuie neapărat că totul să se întâmple conform voinței ei. De aceea, un Taur va caută mereu să se impună, fără însă a încerca să iasă în evidența. Este un lider bun, chiar dacă uneori este cam taciturn și simte nevoia să se izoleze din când în când. În orice caz, nu poți să calci un Taur în picioare. Este pur și simplu imposibil, pentru că are replicile usturătoare mereu la el și, chiar dacă are o răbdare de fier, atunci când și-o pierde, ai face bine să cauți adăpost, pentru că vede roșu în față ochilor. Ceea ce este impunător la această zodie sunt ținută și faptul că are o atitudine plină de demnitate. Nu se va pune în situații jenante și nu îi va lasă nici pe alții să îl ia peste picior. Încet, încet, căpăta respectul celor din jur, garantat.

4. Scorpion

Scorpionul are multe calități care îl fac să fie impunător: este dinamic, încăpățânat, un lider bun, dar în același timp nu este deloc deschis, ci este învăluit de mister. Nu știi aproape niciodată exact cum va reacționa și reacția firească este să te străduiești să fii "cuminte" în preajmă lui. Scorpionul impune respect prin manierele sale, prin lookul elegant, prin seriozitatea de care da dovadă. Are un simț al umorului dezvoltat, dar nu face glume proaste și știe când să ia viață în serios. Când se află într-un grup, el poate rămâne în umbră o vreme, studiind celelalte persoane, învățându-le slăbiciunile, pentru că mai apoi să se remarce printr-o idee deosebită. Știe cum să se poarte cu fiecare în parte, datorită faptului că citește bine oamenii atunci când îi "pândește" tăcut și misterios.



3. Berbec

Nativul acestei zodii este un lider înnăscut și reușește să se impună instictiv, încă din primele momente de interacțiune cu cineva. Este o persoană dominantă, care nu suportă să i se spună ce să facă, dar adoră să arunce cu ordine în stânga și-n dreaptă. Are o energie nesecată și începe nenumărate proiecte deodată, în timp ce alții se chinuie cu unul singur. De aceea, mulți îl privesc cu admirație și respect. Problemă Berbecului este impulsivitatea lui, care îl face să se clatine uneori pe poziție. Din fericire își revine repede, cu noi forțe cu care să îi conducă pe ceilalți. Un lucru este cert: Berbecul știe să se impună, fie prin puterea lui de convingere, fie prin ton ridicat și cuvinte raspicate.

2. Capricorn

Capricornul nu ridica tonul și nu face scandal. El are un mod elegant de a se impune, care funcționează pe aproape toată lumea. Statutul sau este primul care îl face să fie o prezența impunătoare, pentru că se știe că nativii ajung de obicei departe în viață. Pe lângă reputație, Capricornii sunt impunători prin ținută stilată și puțin rigidă. Nu îi vei vedea să se prostească, să facă glume nepotrivite, să bea mult, să mănânce mult, să se facă de râs în vreun fel. Parcă s-au născut cu codul bunelor maniere în brațe și știu exact cum să se adapteze în orice situație. Câștiga repede admirația, dar adesea această se transformă în invidie și răutățile nu întârzie să se nască. Cu toate acestea, ele rămân la stadiul de șușoteli, pentru că nimeni nu ar avea curaj să îi spună unui Capricorn pe față ceva neplăcut. De ce? Pentru că nativul a impus respect.



1. Leu

Cu Leul nu faci niciodată ce vrei, dar e foarte posibil că această pisică blândă să zgârie rău și să te joace pe degete cum vrea. Pare genul glumeț și relaxat, dar are cumva o prezența foarte impunătoare. Parcă se umple cameră când intră un Leu în ea, nu-i așa? Nu degeaba este denumit "Regele junglei"! Oriunde s-ar duce, Leul își asumă rolul de lider și adună cumva o mulțime de oameni în jurul lui, toți fermecați de șarmul și poveștile lui. Nu se impune bătând cu pumnul în masă, ci bătându-se cu pumnul în piept. Cu firea lui veselă, nici nu îți dai seamă cum te atrage în mrejele lui și, fără să îți dai seamă, te trezești că îi spui "da" la orice cerința!