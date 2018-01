HOROSCOP: Top 5 zodii care dau papucii

Există atât de multe modalități de a cîți intențiile cuiva, încât este suficient să te străduiești puțin și poți să îți dai seamă de cine să te ferești și de cine nu. Astrele joacă și ele un rol atunci când vine vorba de seriozitatea în relații și, în vreme ce unii sunt făcuți pentru a-și întemeia familii cât mai repede cu putință, alții parcă ar amâna cât mai mult momentul pentru a-și trăi viață, scrie realitatea.net.



Te invităm să descoperi un top 5 al zodiilor care dau papucii, pentru a fi precaută atunci când începi o relație cu ele!

5. Berbec

Berbecul nu se află în acest top pentru că ar fi infidel într-o relație și, din acest motiv, lucrurile n-ar merge. Problemă lui este că se plictisește mai repede decât ai spune "relație". Berbecii își găsesc cu greu jumătatea și, pentru că sunt impulsivi și acționează după cum îi tăie capul pe moment, intră în numeroase relații, fără a cântări situația înainte. Nu durează mult până își dau seamă că nu era ceea ce căutau, așa că, fără niciun fel de mustrări de conștiință, Berbecii vor da papucii și își vor vedea frumos de viață. Totuși, trebuie să le dăm și o bilă albă, pentru că atunci când vor găsi, într-adevăr, o relație pentru care merită să lupte, vor merge până la capătul lumii și înapoi pentru că totul să meargă bine. Înșelatul nu este specific acestei zodii atunci când iubește cu adevărat.



4. Vărsător

Vărsătorul are mai multe probleme care îl împing să dea papucii: nu suportă să îi fie limitată libertatea, are nevoie de mult prea mult spațiu, are niște concepții bizare despre relații și, pe deasupra, nu suportă monotonia inevitabilă care se instalează în viață sexuală de cuplu, așa că va caută plăcere și prin alte părți. Cu zodiile de aer, lucrurile nu sunt niciodată simple într-o relație. Multe persoane se plâng că aceste persoane se schimbă după cum bate vântul și nu păr să aibă nici cea mai mică râvnă după stabilitate. Zodia Vărsător este dificilă în relații, mofturoasă și capricioasă, așa că dacă i se dau motive să strâmbe din nas (și va găsi destule), își va luă tălpășița fără nicio ezitare.

3. Balanță

Rămânem tot printre zodiile de aer, care au sentimente foarte volatile. Balanța poate fi înșelătoare într-o relație, pentru că este deosebit de romantică și îți da impresia că ești luna și cerul pentru ea. În spatele tuturor gesturilor mărețe, însă, se ascunde o incertitudine care ar speria pe oricine își dorește o relație serioasă. Balanța este indecisă și nu poate să zică niciodată ferm "Da, vreau să fiu cu această persoană pe termen lung". Azi este îndrăgostită, mâine are o stare negativă și ar putea să dea înapoi. În orice caz, nativii și nativele își cam țin partenerii într-o alternantă continuă de dușuri calde și reci. Este adevărat că nu se grăbesc să dea papucii și cântăresc la nesfârșit situația. Sau nu la nesfârșit, ci până o dau în bară și înșală, pentru că se știe că Balanțele mai călca strâmb. Abia atunci vor renunță, din cauza remușcării.

2. Săgetător

Pe locul doi avem această zodie de foc, recunoscută pentru faptul că nu este nici cea mai fidelă, nici cea mai stabilă emoțional. O relație înseamnă compromis, dar acest cuvânt nu există în vocabularul Săgetătorului. El vrea să facă tot ce îi poftește inimă, să umble hai hui prin lume și să nu își asume responsabilități. O fi o companie plăcută, dar tot ce e bun se termină repede, așa că o relație cu el se va încheia devreme. Arcașul îți va spune cu seninătate că a fost frumos, iar apoi va argumenta cu o logică perfectă de ce nu ar fi mers relația, în timp ce tu îți vei șterge lacrimile. Apoi îl va cuprinde milă, te va face să te simți mai bine, astfel încât să gândești "Hai că are și el dreptate!". De a două zi, degeaba îl mai cauți la numărul din agendă, pentru că deja are altul.



1. Gemeni

Campion la dat papucii este nativul din zodia Gemeni, care nu doar că te lasă cu ochii în soare când ți-e lumea mai dragă, dar după ce îți zdrobește inimă mai și spune "Fără resentimente, da?". Cu zâmbetul pe buze, desigur. În lumea unui Gemeni, este foarte greu de conceput că relațiile nu sunt trecătoare și chiar deschise. Așa că dacă găsește încă o persoană care îi place, de ce să nu se bucure și de ea? Am putea jură că nu există un Gemeni care să nu fi frânt inimă cuiva. Și ar fi totuși în regulă dacă ar fi doar recunoscuți că "jucători", însă Gemenii sunt înșelători, pentru că au o duplicitate specifică. Te vor face să te simți cea mai importantă persoană din lume, îți vor acordă toată atenția lor pentru ceva vreme, apoi, într-o zi, sunt atât de diferiți, încât ai impresia că ai visat totul.



Acestea sunt zodiile care dau cel mai des papucii, dar asta nu înseamnă că nu există excepții, așa că reține informațiile, dar judecă oamenii și după alte criterii!