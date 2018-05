HOROSCOP: Rămân tinere chiar și la bătrânețe. 3 zodii care nu își arătă vârsta

SăgetătorVeselă și petrecăreață fără seamăn, femeia din zodia Săgetător se va simți la 50 sau la 70 de ani la fel ca la 20. O ajută și darurile de la natură, căci pe chipul său nu se va citi vârsta. Nu îi apăr riduri și nici părul nu îi încărunțește. Va fi cea mai simpatică bunică din tot cartierul, care se va împrieteni ușor cu părinții, dar mai ales cu copiii de la locul de joacă din cartier. Are un simț al umorului foarte dezvoltat și îi va face pe toți din jur să râdă, indiferent că sunt tineri sau în vârstă ca ea.BerbecFemeia Berbec este mereu în acțiune, iar vremea trece pe lângă ea fără să lase urme. Pur și simplu nu are timp să îmbătrânească, are altceva mai bun de făcut. Își trăiește viața la cote maxime și ajunge să fie invidiată de celelalte femei de vârsta ei pentru că are o vitalitate ieșită din comun. Rămâne mereu foarte jovială, însă odată cu trecerea anilor capătă înțelepciune, astfel că devine o foarte bună prietenă, o foarte bună confidență.ScorpionFemeia Scorpion nu își permite să stea într-un fotoliu și să își trăiască liniștită bătrânețile. Căci, vorba aceea, care bătrâneți? Câtă vreme ea se simte mereu în formă, de ce să nu o și arate. Radiază pur și simplu, nu se văita, nu se plânge de oboseală. Rămâne o expertă în arta seducției, ceea ce înseamnă că și la 40 sau 60 de ani va reuși să atragă toate privirile. Va stârni invidia prietenilor de aceeași vârstă, mai ales că nimeni nu ghicește câți ani are în buletin, scrie ele.ro