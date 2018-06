HOROSCOP: Născute să fie dive. Iată zodiile care dau cele mai admirate femei

Sunt mereu în centrul atenției, motiv pentru care cu greu le mai ajungi la nas. Adoră să atragă toate privirile pentru că asta le crește și mai mult stima de sine și încrederea în ele. Vorbim despre femeile născute parcă pe un piedestal aurit.Aceste femei cărora natura le-a făcut statuie se regăsesc în următoarele 3 zodii:LeuFemeia din zodia Leu se consideră întruchiparea perfecțiunii. Este și motivul pentru care consideră că i se cuvine toată lauda și toată admirația. Se consideră o adevărată divă și se și comportă ca atare. Îi place să strălucească și nu precupețește niciun leu când vine vorba despre haine și parfumuri scumpe. E avidă după atenție și puțini sunt cei care rezistă farmecelor sale. Chiar și celelalte femei și-ar dori să fie în pielea ei.GemeniFemeia Gemeni atrage ușor atenția celor din jur datorită farmecului pe care îl emană, dublat de o inteligență sclipitoare. Este jovială, mereu dornică să cunoască alți oameni, pe care să îi facă să o admire. E frumoasă și sexy și asemenea celebrităților care defilează pe covorul roșu e mereu ca scoasă din cutie. Are atitudine, iar asta o individualizează ușor în orice mulțime, o scoate în evidență. Știe cum să se facă apreciată.SăgetătorO altă vedetă care face ravagi pe acolo pe unde ajunge este femeia Săgetător. E radianță, fermecătoare, are o voce puternică și un râs pe măsură, molipsitor. E foarte simpatică și populară, reușind să atragă multă lume în jurul său. E carismatică și foarte ușor de iubit. Are o sclipire în privirea-i profundă cu care face victime la tot pasul. Și îi place la nebunie asta. Ba chiar se joacă adesea cu mințile și inimile bărbaților, scrie ele.ro