HOROSCOP: La ce se gândește când este cu tine, în funcție de zodie

Se spune că femeile sunt cele mai complicate creaturi, dar realitatea este că și bărbații pot fi la fel de greu de citit, în special când vine vorba de dragoste. Unii nativi sunt renumiți că transmit semnale contradictorii, cum este, de exemplu, Fecioara, despre care nu poți spune cu certitudine ce gândește sau Gemenii, care au mereu o dublură în mintea și emoțiile lor.

Dacă vrei să afli mai multe despre ce gândește un bărbat atunci când este cu tine, astrele îți pot dezvălui, în linii mari, ce este în mintea fiecărui semn în parte. Desigur, pot fi multe alte lucruri care îl preocupă pe iubitul tău sau pe bărbatul care te atrage, în funcție de circumstanțele întâlnirii voastre. Dar rămâne la latitudinea ta să-ți exersezi talentul de bună observatoare a limbajului său corporal și expresiilor emoționale, ca să afli mai multe, scrie divahair.ro.

Ce gândește când este cu tine, în funcție de zodia lui

Berbecul

Fiind un semn de acțiune, Berbecul dorește să vorbească mai mult despre faptele lui, decât despre aspectul lui fizic sau gândurile sale. Atunci când este cu tine, un bărbat Berbec așteaptă să-l întrebi despre ce îi place să facă și să îl lauzi pentru orice lucru care îl diferențiază de alți bărbați, fie că este vorba de talentul lui de bucătar, de protecția pe care o arată persoanelor vulnerabile sau de priceperea sa în alegerea filmelor și muzicii bune. Acest gen de discuții sunt foarte interesante pentru el și se va strădui în continuare să-ți arate că este demn de aprecierile tale.

Taurul

Atunci când ține cu adevărat la o femeie, bărbatul Taur simte nevoia să fie cât mai sincer cu ea și să-i mărturisească tot ce-l deranjează, chiar dacă se teme că o va supăra. Tocmai de aceea în mintea unui bărbat Taur se poate naște un conflict, între nevoia sa de a fi onest și frica de a spune ce gândește. În cele din urmă, sinceritatea câștigă și nativul Taur îți va mărturisi preocupările sale, chiar dacă sună puțin brutal. Îți va spune, de exemplu, că îl supără indiscrețiile mamei tale sau că s-a simțit gelos, văzându-te că discuți aprins cu un prieten. Dacă un bărbat este foarte sincer cu tine, nu te simți jignită de vorbele lui, chiar dacă sunt dure. Este dovada că are o părere foarte bună despre tine și are încredere să-ți mărturisească ce gândește.

Gemenii

Bărbatul Gemeni are o mie de gânduri pe care nu le mărturisește nimănui și este destul de greu de citit. Unul dintre cele mai importante este acela că vrea să-și păstreze libertatea de acțiune, chiar dacă sunteți un cuplu. Pentru nativul Gemeni, timpul său cu prietenii sau cu pasiunile proprii este sfânt, iar o condiție pentru a intra într-o relație este aceea de a nu i se încălca spațiul personal. Deși te iubește, va începe să fie neliniștit dacă îi impui să stați tot timpul împreună și să nu aibă alte relații semnificative în afara ta. Acesta ar putea fi unul dintre gândurile sale dominante când este cu tine, dacă ai început să te arăți prea posesivă. Nu înseamnă că nu te iubește, dar, oricât de mult ar ține la tine, nu-și poate încălca cel mai important principiu de viață, acela al completei libertăți personale.

Racul

Mintea Racului se învârte tot timpul în jurul ideii centrale de a-ți arăta că te poți baza pe el, că este cel mai sigur bărbat din viața ta. Iată de ce Racul poate deveni, uneori, puțin sufocant cu dovezile sale permanente de protecție, grija pe care o are să fii bine, întrebările nenumărate pe care ți le pune legat de ce sau cine te-a supărat. Atunci când ești cu un bărbat Rac, trebuie să ai răbdare și să-i arăți că apreciezi atenția lui la detalii și că te simți ocrotită de el. Dacă îi vei spune de mai multe ori că el este bărbatul pe care te bazezi și pe care îl vei suna dacă ai vreo problemă, va înceta cu timpul să-ți demonstreze că este singurul care are grijă de tine și care merită atenția ta.

Leul

Credeai că doar femeile au nevoie de complimente? Ei bine, te-ai lăsat înșelată de un stereotip, acela al bărbaților duri, care nu dau doi bani pe aprecierile altora legate de fizicul și personalitatea lor. Cu siguranță, bărbatul Leu nu este astfel; oricât de mândru este de el însuși, are nevoie permanent de confirmări și aprecieri. Atunci când este cu tine, un bărbat Leu așteaptă să-l lauzi pentru felul în care arată, pentru gustul său la îmbrăcăminte și pentru trăsăturile sale masculine. De asemenea, adoră să-i spui că este cel mai inteligent și descurcăreț bărbat pe care îl cunoști. Oricât ar fi de exagerată, o laudă este bine primită de nativul Leu, care o consideră un adevărat trofeu pentru un vânător de aprecieri ca el. Când este cu tine, bărbatul Leu se gândește, cel mai adesea, cum să te impresioneze mai tare și cum să fie cel mai dorit dintre masculii ce roiesc în jurul tău.

Fecioara

Este greu de spus ce gândește un bărbat Fecioară, care poate fi foarte rezervat în mărturisirile sale. Totuși, un lucru este sigur: nativul Fecioară încearcă mereu să să găsească o soluție la orice problemă. În general, bărbații sunt fixați pe modulul de rezolvare a lucrurilor, așa că să nu te miri că gândurile lor gravitează în jurul potențialelor soluții. Chiar și dacă îi vorbești despre o problemă personală, fără să aștepți ceva anume de la el, bărbatul Fecioară va începe să facă scenarii mentale pentru a te scoate din dificultate. Aici stă una dintre diferențele majore între femei și bărbați: în vreme ce o femeie vrea să fie doar ascultată, un bărbat se va repezi să-i dea sfaturi și indicații, ca să îi rezolve problemele. Iar bărbatul Fecioară excelează în asta, grație minții sale raționale și exploratoare. Nu trebuie să te deranjeze prea tare, este o dovadă clară că ține la tine și vrea să te știe fericită.

Balanța

Unul dintre lucrurile pe care bărbatul Balanță îl apreciază cel mai mult la tine este feminitatea ta, cu toate dimensiunile ei inefabile: sensibilitate, bucurii simple, dorința de a-i face fericiți pe ceilalți, armonie. Atunci când este cu tine, poți fi sigură că observă cu atenție orice înseamnă atingere feminină, fie că este vorba de cât de elegantă și rafinată ești, de parfumul tău seducător, de faptul că îi pregătești o gustare delicioasă sau de felul în care rămâi vrăjită în fața unui copac înflorit. Plăcerile delicate ale simțurilor și aspectele estetice ale lucrurilor sunt cele care atrag atenția bărbatului Balanță și îi trezesc interesul pentru o femeie. Așa că, atunci când este cu tine, se va gândi cât de feminină ești și cum să te încânte, la rândul său, prin cuvintele și faptele sale.

Scorpionul

Un bărbat Scorpion are o minte atât de complicată, încât întrece orice femeie și se poate gândi la multe lucruri când este cu tine. Dar unul dintre ele va fi central în mintea sa: sexul. Se spune despre nativii Scorpion că te dezbracă din priviri și este cât se poate de adevărat. Chiar atunci când discutați despre cele mai nevinovate subiecte, Scorpionul va anticipa momentele fierbinți din dormitor. Cu un nativ din această zodie, îți poți pune în practică cele mai secrete fantezii, pentru că va fi încântat de inițiativele tale. De asemenea, adoră să faci pe șefa în dormitor și să folosiți tot felul de accesorii erotice. Atunci când te privește într-un anumit fel, în vreme ce luați cina, poți fi sigură că în mintea bărbatului Scorpion sunt fel de fel de imagini fierbinți, pentru că acesta este unul dintre subiectele care îl pasionează.

Săgetătorul

Bărbatul Săgetător este vestit prin spiritul său aventuros și nevoia sa de libertate. În vreme ce sunteți împreună într-un context cât se poate de casnic, mintea sa poate hălădui în cu totul altă parte, pentru că este un căutător permanent de senzații și de lucruri noi. Dacă îi știi pasiunile, s-ar putea să-l surprinzi visând la următoarea sa călătorie, la recordul pe care îl va atinge la un concurs, la vârful montan pe care îl va cuceri sau la proiectul senzațional pe care urmează să-l pună în practică. Un bărbat Săgetător este, în general, doar pe jumătate într-o relație, pentru că cealaltă jumătate a sa este mereu prinsă de o explorare sau de o nouă aventură. Dacă ești genul de parteneră care i se alătură în căutările sale, Săgetătorul va fi mult mai deschis față de tine și îți va mărturisi tot ce este în mintea sa.

Capricornul

Nu degeaba se spune despre Capricorn că este obsedat de munca sa. Chiar în mijlocul celei mai romantice întâlniri, s-ar putea ca bărbatul Capricorn să-și amintească de o problemă nerezolvată de la serviciu sau să aibă o idee extraordinară legată de un nou proiect. În vreme ce tu aștepți declarații pasionale și dezvăluiri de suflet, nativul Capricorn s-ar putea să-și facă în minte programul pentru a doua zi sau să se gândească la parteneriate și oportunități de afaceri. Chiar și atunci când nu este cu gândul la munca sa, nu-ți imagina că mintea Capricornului găzduiește subiecte prea facile. Un bărbat Capricorn vorbește numai despre lucruri serioase și respinge cu obstinație discuțiile frivole, așa că îi poți atrage atenția doar dacă pui probleme existențiale sau care îi provoacă inteligența.

Vărsătorul

Atunci când ești cu un bărbat Vărsător, unul dintre subiectele sale preferate la care poate medita ore în șir sunt nedreptățile sociale sau personale și modul în care el va schimba lumea. Bărbatul Vărsător este un idealist, așa că nu-i vorbi prea mult despre modă, bârfe sau subiecte mărunte, pentru că el are nevoie să se desfășoare, să discute despre lucruri cu adevărat importante. Și mai ales nu-l critica, pentru că micile lui scăpări sunt cu totul neimportante din punctul lui de vedere comparativ cu realizările sale. Dacă îi spui că nu a potrivit bine tricoul cu pantalonii, că a uitat să ia ceva de pe lista de cumpărături sau că nu ți-a luat apărarea într-o dispută cu prietenii, pentru el înseamnă că nu înțelegi ce este cu adevărat important. Critica îl face să se îndepărteze de tine și să nu-ți mai dezvăluie nici unul dintre gândurile sale.

Peștii

Bărbatul Pești este un sentimental și are nevoie să-și dezvluie emoțiile, dar se teme adesea să nu fie judecat ca fiind prea puțin masculin. Tocmai de aceea, în discuțiile voastre trebuie să-i întărești ideea că poate vorbi despre orice cu tine, că apreciezi bărbații sensibili, care nu se dau înapoi să-și împărtășească vulnerabilitățile sau chiar să plângă în fața unei femei. Dacă nu stabiliți aceste lucruri de la început și nu te arăți aliatul său când vine vorba de emoții, s-ar putea ca un nativ Pești să fie adesea absorbit în gândurile și sentimentele sale, pe care nu are curaj să ți le dezvăluie. De regulă, atunci când îl vezi foarte preocupat, înseamnă că ceva l-a impresionat foarte tare și are nevoie de suportul și îndrumarea ta, pentru a se simți în siguranță să-ți mărturisească ce îl frământă.