HOROSCOP: Ispita rea îşi bagă coadă în viaţa a acestor zodii

Horoscop 5 martie 2018 Berbec



Ispita rea își cam băgă coada în viața sentimentală și te pune în fața unei situații cu mare factor de risc. Ești tentat să faci o greșeală cu gândul că nu va ști nimeni, dar te înșeli. Cineva tot va ieși supărat din această situație, și nici măcar tu, care îți pui astfel talentele de seducător la încercare, nu vei avea nimic de câștigat. Încearcă să fii cinstit în iubire, să nu întorci armele împotriva unei persoane dragi doar pentru a-i da o lecție, tot așa cum nici nu încerca marea cu degetul să vezi ce iese, pentru că e greu de crezut că va ieși ceva frumos! Poți pierde o iubire adevărată…



Horoscop 5 martie 2018 Taur



Pentru unii, ziua are un conținut ușor trist, poate pentru cei singuratici sau bolnavi, dar prezența ta le poate aduce fericire. Adu-ți aminte și de cei care crezi că ar avea azi nevoie de compania ta pentru că tu le faci bine. Găsești cuvântul potrivit, ai darul adecvat, găsești ușor gestul cel mai compatibili cu dorințele lor din acest moment, deci vei fi fericit doar pentru că vei reuși să alungi tristețea din ochii cuiva drag. Dacă ai un prieten cu probleme sau o rudă în vârstă sau care se simte singură, treci pe la ei sau dă-le un telefon, arătând că-ți pasă de soarta lui. Va fi cel mai minunat gest pe care îl vei face și vei câștiga recunoștința și dragostea lor, scrie realitatea.net



Horoscop 5 martie 2018 Gemeni



Dacă apare azi în calea ta o persoană mai în vârstă care îți inspiră respect și înțelepciune, stai cu urechile pâlnie la ce are să-ți spună, pentru că poate fi un învățător pentru tine. Acceptă-ți poziția de elev în fața lui și încearcă să receptezi orice informație pe care e dispus să ți-o împărtășească. Are, de departe, mai multe cunoștințe decât tine și o vastă experiență de viață, și tot ce poți afla de la el e în beneficiul maturizării și creșterii tale. Privește-l ca pe un profesor la școala vieții, ca pe un maestru, ca pe un mentor ce te poate îndruma într-o direcție benefică dezvoltării tale personale și învață!

Horoscop 5 martie 2018 Rac



Apare în calea ta în momentul potrivit o persoană care se va dovedi a fi salvarea ta în situația de față. E norocul cel mai mare al acestei zile și ești fericit că ai fost atât de norocos întâlnindu-l chiar tu. Sigur că ar putea trece și prin calea altcuiva și acela să profite de șansă, dar nu uita că tu ai un atu în plus și trebuie să-l valorifici. Pune mâna pe șansa imediat ce apare, fără să te îndoiești de ea și fără să-i cauți defecte chiar și unde nu există. Din această mult așteptată întâlnire cu norocul se poate naște o etapă mai bună în carieră, o prietenie profitabilă, o relație de afaceri durabilă.



Horoscop 5 martie 2018 Leu



A rămas ceva neterminat de zilele trecute care îți cere de urgență atenție. Nu te eschiva, întoarce-te acolo unde ai lăsat totul și du la capăt ce ai început. Te vei simți mult mai liber după aceea, altfel aceasta va deveni o restanță care te va trage mereu înapoi. Vei vedea că va veni o zi când efectele acestui proiect, pe care îl tot lași pe planul doi, vor fi esențiale și atunci tot te vei întoarce la acest nivel. Nu lăsă trecutul în dezechilibru, ca să nu pierzi altădată timp prețios ca să te achiți de datorii.



Horoscop 5 martie 2018 Fecioară



Încetul cu încetul se face oțetul, ca atare nu pretinde rezultate imediate în proiectul la care muncești deja de ceva vreme. Mai e cale lungă până la roadele concrete, dar important e că ai un sentiment de încredere că ești pe drumul cel bun, că la capăt te așteaptă cu adevărat reușită. Ai răbdare, deci, și trage tare mai departe, pentru că roadele vor fi mai mult decât mulțumitoare, și se pot calcula ori în bani, ori într-un sentiment total de securitate și siguranța pe toate planurile. Dacă e în joc stabilitatea ta sau a familiei, merită să aștepți oricât, dar ai convingerea că la capăt chiar te așteaptă ceea ce ai nevoie!



Horoscop 5 martie 2018 Balanţă



Nu te lăsa influențat de anturaj, pentru că azi nu nimerești în cel mai stimulativ mediu. Parcă atragi alături de tine doar oameni triști, săraci, cu tot felul de necazuri care abia așteaptă să-și deșarte grijile pe umerii tăi. Bine, ascultă-i și ajută-i cum poți, dar nu prelua tu necazurile lor. Ei s-ar putea simți eliberați că s-au confesat cuiva și poate au primit și niște sfaturi, dar tu rămâi cu tot bagajul negativ! Tratează discuția ca pe o simplă experiență de viață, fără a-ți asuma vini sau responsabilități pentru problemele lor. Gândește-te mai bine la propria ta persoană, nu la alții!

Horoscop 5 martie 2018 Scorpion



Profită de această zi pentru a face puțină ordine în viața ta. E un moment bun să arunci o privire înapoi și să descoperi cu alți ochi că nu a mers totul chiar perfect, dar poți depăși acest sentiment printr-un proces personal de purificare. Pornești pe un drum care îți va aduce nenumărate șanse de succes, dar e bine să dai startul acestui nou capitol din viața ta pe un teren complet nou, purificat, curățat de amintiri și regrete. Gândește-te la un ogor complet nou pe cere poți începe să însămânțezi viitoarea recoltă, deci contează enorm ca pământul să fie eliberat de buruieni și dăunători, orice i-ar putea încetini dezvoltarea. Curăță deci locul: inima, mintea, spațiul!



Horoscop 5 martie 2018 Săgetător



Talentul tău în domeniul comunicării este recunoscut și apreciat de toată lumea. Nimeni nu te întrece în discuții și te implici cu aplomb în conversații. Oamenii cu care ai ocazia de a te întâlni azi te vor înconjura cu multă simpatie și cu interes total pentru ceea ce ai de spus, pentru că tu chiar excelezi când vine vorba de discuții. Spune ce ai de spus, pentru că multe din informațiile pe care le transmiți - chiar dacă nu e momentul celor mai profunde conversații - vor fi utile altora. Că e o urare spusă din inimă, o idee strălucită transmisă la momentul cel mai potrivit sau o veste bună pe care abia acum o transmiți lumii, vezi reacții deosebite le cei care te ascultă. Prin ceea ce zici, arăți cât de mult îți pașă de ceilalți!



Horoscop 5 martie 2018 Capricorn



Ai mers pe o pistă falsă - deși nu prima oară - și iar ai greșit. Când te vei învăța minte să nu mai face asemene erori? Ai stat o vreme captiv într-o mare amăgire care acum își arătă adevărata față. Normal că suferi că nu te-ai trezit la realitate mai devreme, și ai tendința de a trece în revistă și alte situații din trecut în care ai picat în aceeași plasă, semn că nu ai învățat ce trebuia din acele lecții. Ți se vor da iar și iar până când vei înțelege care e adevărata explicație a acestor evenimente și să nu te mai lași păcălit de aparențe înșelătoare.

Horoscop 5 martie 2018 Vărsător



Mereu mai înveți ceva util pentru cel care devii în fiecare zi, iar azi ai ocazia de a mai îmbogăți cu ceva bagajul tău de informații și de experiențe, ceva ce îți va inspira mai multă încredere în acțiunile în care ești direct implicat. Parcă ai primi o confirmare, o aprobare, o garanție că totul va fi bine, și asta îți dă curaj să duci mai departe ce ai început, așteptând cu optimism și entuziasm ceea ce vine. Pune în aplicare tot ce ai învățat până acum, dar fii deschis și la noutăți interesante.



Horoscop 5 martie 2018 Peşti



Lucrurile o iau razna în jurul tău și intri cumva în panică. E normal să-ți pierzi cumpătul când vezi că toate se dau peste cap și nu mai știi cum să le ții sub control, dar nu cumva îți asumi vini mai mari decât ar trebui? Nu ești tu singurul responsabil de situația aceasta, au mai participat și alții care au stricat tot, ca atare nu te încărca tu de unul singur cu toată povara! O discuție sinceră față în față ar ajuta la găsirea celor mai bune soluții, dar dacă faci atâta caz pe seama acestei furtuni, lucrurile vor părea mai grave decât ar fi cazul. Ar fi nevoie de o intervenție promptă și categorică, dar nu ai curaj, ca nu cumva să strici și mai tare.