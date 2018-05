HOROSCOP: Inteligenţa bărbaţilor variază... în funcţie de zodie

Horoscop. Fiecare dintre noi ne naștem cu un anumit grad de inteligență, care de multe ori p oate să încline balanță vieții în favoarea noastră. Se pare că şi semnul astrologic joacă sub care ne naştem are un rol în acest sens.

Berbec: nativii acestei zodii sunt persoane care mai întâi acționează și după aceea gândesc, impulsivitatea fiind una dintre trăsăturile lor dominante. Deși sunt inteligenți și descurcăreți, adesea dau impresia că sunt destul de limitați din cauza încăpățânării și a faptului că nu acceptă prea ușor părerile celorlalți.

Taur: al doilea semn al zodiacului suferă și el de încăpățânare și are fixații destul de puternice, ceea ce înseamnă că nu prea își folosește întregul potențial mental. Problema Taurului nu este că nu este inteligent, ci că este foarte leneș. El vrea o viață tihnită și preferă să nu își bată capul cu prea multe lucruri.

Gemeni: aceast este una dintre cele mai inteligente zodii. Un nativ din zodia gemeni își caută în permanentă persoane cu care să dezbată cele mai interesante subiecte și este atras cel mai mult de capacitățile intelectuale ale celorlalți. Nu numai că are o gândire adesea sclipitoare, dar nativul are și harul vorbirii, fiind un orator desăvârșit.

Rac: inteligența acestei zodii de apă este mai degrabă una emoțională. Această înseamnă că are o empatie impresionantă și o capacitate afectivă mai mare decât a oricărui semn zodiacal.

Leu: nativii acestei zodii strălucesc că niște diamante și nu doar pentru cum arată. Sunt foarte inteligenți, perspicace și știu exact ce să spună pentru a atrage aprobarea celorlalți. Indiferent de situația în care se află, un Leu va găși o modalitate de a ieși în avantaj și de a se laudă cu acest lucru.

Fecioara: dacă vorbim despre inteligența bărbaților, atunci nativul acestei zodii se află fără îndoială în topul semnelor cu capacități intelectuale deosebite. Fecioara este o zodie rațională, calculată, pragmatică și cu o logică impecabilă, pe care o răsfrânge fără pic de milă și asupra celorlalți, atunci când îi critică. Succesul în viață este aproape garantat.

Balanță: nativul acestei zodii de aer nu se bazează neapărat pe IQ când relaționează cu ceilalți, deși nu se poate spune că nu îi merg rotițele. El preferă să îi vrăjească pe ceilalți cu niște cuvinte sau purtări alese și este o persoană mai degrabă emoțională decât rațională.

Scorpion: dacă te-ai gândit să te întreci cu un Scorpion într-o discuție intelectuală, mai bine renunți la idee. Nativii acestei zodii au potențial intelectual mult mai mare decât restul oamenilor, fiind capabili să îi citească pe ceilalți că pe niște cărți deschise, în timp ce ei rămân învăluiți în mister.

Săgetător: nu degeaba este numit Arcașul "filozoful zodiacului". El are o gândire foarte profundă și o inteligență deosebită, în special când vine vorba despre subiecte abstracte și teoretizare. Înțelege foarte bine orice la nivel conceptual, dar uneori îi este greu să interiorizeze cu adevărat informațiile, din cauza blocajelor emoționale. Săgetătorii sunt parteneri de conversație excepționali (probabil de aceea se înțeleg așa bine cu Gemenii) și pot fi prieteni foarte înțelegători și deschiși la minte, însă uneori nu o să îi simți chiar așa aproape de sufletul tău, pentru că le dispare compasiunea undeva sub un munte de gânduri abstracte.



Capricorn: la capitolul inteligentă, acești bărbați stau foarte bine. Sunt bine ancorați în realitate, te poți baza pe ei și, pe deasupra, sunt capabili de conversații profunde, dar numai atunci când se simt confortabil în prezența celeilalte persoane. Dacă nu, aleg tăcerea, pentru că niciodată nu le place să vorbească doar de dragul de a umple liniștea cu ceva. De fapt, și acesta este un semn de inteligență, nu-i așa? Cu soția va vorbi despre tot ceea ce îl frământă, în vreme ce cu ceilalți va fi mult mai precaut.



Vărsător: fără îndoială că aceasta este una dintre cele mai inteligente zodii din horoscop. Are cea mai mare deschidere mentală, dacă îl comparăm cu celelalte semne astrologice, și este un adevărat explorator pe plan intelectual, care dorește mereu să își depășească limitele. Inteligența lui este fermecătoare și sexy, însă pierde puncte la capitolul emoțional, pentru că nu de puține ori manifestă lipsă de empatie (dar nu cruzime). Vărsătorul este o companie deosebit de plăcută și interesantă, dar în relații mai are multe de învățat.



Pești: dacă ai avut de-a face cu un nativ al acestei zodii până acum, știi că inteligența pe care se bazează este mai degrabă emoțională, fiind una dintre cele mai sensibile zodii. Inima câștigă detașat în fața rațiunii în cazul lui, ceea ce uneori îi dăunează, pentru că de multe ori este incapabil să accepte realitatea și încearcă să evadeze prin cai mai mult sau mai puțin sigure. Această zodie este dovada clară a faptului că acolo unde nu există un echilibru între rațiune și emoție, își face loc suferința.



Inteligența bărbaților nu poate fi măsurată strict prin aflarea semnului zodiacal, dar este bine să afli cam care este potențialul fiecărei zodii, ca să știi la ce să te aștepți, scrie realitatea.net