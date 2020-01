HOROSCOP IANUARIE 2020: Călătorii neprevăzute în interes de familie şi câştiguri financiare

Începutul de an anunţă noi surprize şi provocări pentru nativii din zodiac. Aşadar, în luna ianuarie unii se vor bucura de beneficii pe plan financiar, în timp ce alţii pe plan sentimental. Relaţia cu familia se îmbunătăţeşte şi ea, desi pentru câţiva dintre native rudele se pot implica mai mult decât ar trebui.BERBECÎn prima parte a lunii veţi fi nevoit să faceţi unele cheltuieli neplanificate, dar neapărt necesare. Vă sfătuim să lăsaţi nervii deoparte. Felul în care vă veţi comporta astăzi va influenţa într-un mod pozitiv anumite persoane care pe viitor s-ar putea constitui în protectori. Este o perioadă ideală pentru întâlnirile cu prietenii şi, în plus, aveţi şansa să rezolvaţi o problemă de familie. În relaţia cu partenerul s-ar putea să apară unele tensiuni din cauza unor rude sau prieteni care se vor amesteca în viaţa voastră.TAURÎn partea a doua a lunii ianuarie veţi primi o sumă neaşteptată de bani din partea unei rude a partenerului de viaţă. Pentru această lună se întrevăd succese în relaţiile cu persoanele de sex opus. Este momentul rezolvării multor probleme în cuplu. Pe umerii dumneavoastră stau sarcini dificile, decizii importante şi soluţii salvatoare. O idee îndrăzneaţă prinde contur în mintea dumneavoastră în cadrul acestei luni. Începeţi deja să construiţi un plan măreţ la care vă gândiţi de mult.GEMENISunteţi prea agitaţi şi din această cauză riscaţi să faceţi totul pe dos. În jumătatea lunii ianuarie v-aţi putea planifica nişte vizite. E cazul să vă faceţi planuri pe termen lung, mai cu seamă în ceea ce priveşte viitorul profesional şi posibilitatea de a vă consolida poziţia financiară. Staţi foarte bine în plan financiar, ceea ce vă permite să vă cumpăraţi orice vă atrage, chiar şi fără să aveţi neapărat nevoie de acel lucru. La serviciu s-ar putea să vă confruntaţi cu o problemă pe care nu aţi mai întâlnit-o până acum şi care vă depăşeşte.RACÎn luna ianuarie aveţi un simţ foarte acut în ceea ce priveşte depistarea ocaziilor favorabile, însă ezitaţi în a profita de acestea. Deciziile din această lună pot avea efect pe termen lung, tocmai de aceea trebuie să fiţi foarte atent la direcţia spre care porniţi. Un prieten vă va acapara întreaga atenţie pentru o bună parte din zi. Nu îl neglijaţi, căci prietenii sunt un dar foarte preţios al vieţii. Este o lună însorită, şi la propriu şi la figurat, în care nu se pot petrece decât evenimente fericite.LEUÎn viaţa dumneavoastră vor avea loc importate schimbări în bine pe planul relaţiilor sentimentale. În această zi beneficiaţi de o uşurinţă în comunicare. Aveţi o lună mai agitată, cu fluctuaţii financiare, iar repercursiunile neliniştii se vor simţi în domeniul afectiv. Încercaţi să fiţi mai detaşaţi. Este foarte posibil ca în această zi să fiţi mai dispuşi să luaţi apărarea câtorva apropiaţi sau colaboratori sau să puneţi capăt unor conflicte mai vechi. Luna ianuarie predispune la restricţii bruşte, neaşteptate, dar şi la schimbări radicale.FECIOARĂVeţi pleca într-o călătorie, chiar dacă planurile dumneavoastră erau altele. Ar putea să fie vorba despre o călătorie neprevăzută în interes de familie. Merită să plecaţi la drum în luna ianuarie, chiar dacă aveţi şi altele în program, deoarece călătoriile au un rol major în rezolvarea unor probleme importante. Vi se propune o colaborare interesantă pentru dumneavoastră şi din punct de vedere financiar. Gândiţi-vă bine înainte să o refuzaţi. Această perioadă este prielnică relaţiilor sentimentale, dar şi concretizării proiectelor legate de cămin.BALANŢĂÎn cursul lunii ianuarie, veţi pleca într-o vizită la prieteni, unde vă veţi simţi foarte bine şi vă veţi detaşa de problemele cotidiene. Veţi da dovadă de eficienţă şi disciplină. Aveţi şanse mari să puneţi la punct un plan de lucru pentru luna viitoare. Este momentul să vă concentraţi mai mult asupra propriilor probleme dacă doriţi ca dificultăţile dumneavoastră să se rezolve cât mai repede. Inspiraţia vă va ajuta să depăşiţi cu uşurinţă orice potenţial pericol care ar putea apărea la început de an.SCORPIONLuna ianuarie poate fi benefică pentru dumneavoastră în materializarea speranţelor de demarare a unei afaceri. Aţi putea pleca într-o excursie cu persoana iubită sau v-aţi putea dedica activităţilor gospodăreşti pe care le-aţi cam neglijat de o bucată de vreme. Provocările venite din partea unei persoane de sex opus vă impulsionează în mod pozitiv şi vă fac să priviţi viaţa cu optimism şi mult curaj. Veţi reuşi să obţineţi avantaje materiale de pe urma unei colaborări în cadrul unei afaceri.SĂGETĂTORFeriţi-vă să faceţi afirmaţii prea radicale la adresa unor aşa-zişi inamici. Veţi fi puşi în situaţia de a lua decizii importante. Ianuarie se anunţă o lună grea, în care trebuie să faceţi faţă multor sarcini dificile. Norocul dumneavoastră este că sunteţi sprijinit în toate aceste eforturi. Este cea mai bună perioadă din an pentru a demonstra de ce anume sunteţi capabili. Eforturile vor fi mari, dar răsplata nu se va lăsa aşteptată. Dacă aveţi în plan să plecaţi într-o excursie împreună cu partenerul de viaţă, vă sfătuim să nu ezitaţi.CAPRICORNLuna ianuarie este favorabilă rezolvării problemelor financiare, însă este recomandat să evitaţi speculaţiile de orice fel. Aveţi în faţă o zi favorabilă tratativelor şi încheierii unor afaceri. Primiţi un cadou sau chiar nişte bani care vor îmbunătăţi starea de spirit. Aţi putea primi o veste de departe de la o persoană care nu vă este tocmai indiferentă. Dac ă în această lună sunteţi în căutarea unui loc de muncă, este cazul să fiţi perseverent, scrie csid.ro VĂRSĂTOREste posibil ca în luna ianuarie să se accentueze o atmosferă tensionată în domeniul sentimental. Nu este însă cazul să vă demoralizaţi. Inspiraţia şi inventivitatea vă pot aduce realizări în plan profesional. Aveţi şansa să luaţi nişte bani sau vi se oferă un contract pe termen lung. În prima parte a lunii sunteţi foarte preocupaţi de bani şi aţi face orice pentru a-i avea. Se caută soluţii de ieşire din dificultate şi se elaborează strategii noi. Vă aflaţi într-o formă deosebit de bună şi ar fi bine să profitaţi de acest moment favorabil.PEŞTIDacă nu veţi reuşi să vă controlaţi nervozitatea, există riscul să declanşaţi o ceartă de pe urma căreia nu aţi avea nimic de câştigat. Aveţi posibilitatea în luna ianuarie de a vă face aliaţi între colegii tineri de la serviciu, prin modul dumneavoastră de comunicare. S-ar putea ca în familie să apară tensiuni din cauza problemelor financiare. Nu vă lăsaţi demoralizat! Aveţi ocazia de a vă pune în practică ideile, iar oportunităţile care se ivesc la erviciu vă vor face să vă simţiţi mai optimişti.