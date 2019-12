HOROSCOP: Femeile din horoscop care vor înșela toată viața

LeuDin păcate pentru bărbați, regina trădărilor din zodiac este și una dintre cele mai strălucitoare și mai atrăgătoare zodii. Deși Leoaica are un suflet generos, problema este că tânjește să fie mereu steaua din viața oricui. Cât timp iubitul ei o va trata ca pe o întruchipare a zeițelor pogorâte pe pământ, relația va fi destul de stabilă, dar în momentul în care dă cel mai mic semn că nu o mai divinizează ca pe o ființă superioară, trădarea e la doi pași.De asemenea, nativa trebuie să se lupte și cu impulsul de a-i vrăji pe toți cei din jur. Mai ales dacă un tip o atrage, i se va părea foarte greu să îi reziste, pentru că va simți instinctiv dorința de a-l avea la picioarele ei. Și cum are un suflet fierbinte, extrem de sensibil în fața poftelor de orice tip, îi va fi dificil să nu cedeze infidelității!BerbecImpetuoase și aprige, nu e de mirare că semnele de foc se numără printre candidatele sigure la trădare. Berbecul e probabil cel mai competitiv semn, ceea ce se traduce, bineînțeles, și printr-o rezistență extrem de slabă în fața trădărilor.Pur și simplu, nativa nu poate suporta ca cineva din anturajul său să o ducă mai bine decât ea. Dacă va avea impresia că relația sa nu e la fel de reușită ca a unei cunoștințe sau amice, va avea imediat tentativa de a căuta ceva mai bun. Și mai dificil este atunci când prin preajmă apare un exemplar masculin perfect, pe care toată lumea îl vrea, care îi va aprinde imediat dorința de a-și dovedi întâietatea. Iar atunci când o cuprinde acest foc, este aproape imposibil să reziste!GemeniNativa din zodia Gemeni nu e la fel de impulsivă precum focoasele de mai sus, dar are și ea slăbiciunile sale. Una dintre ele e conversația aleasă: poart-o pe această femeie pe culmile lumii doar prin intermediul cuvintelor, vrăjește-o cu idei și va fi a ta, chiar dacă aparține și altuia în același timp.Alte trăsături ale fetei Gemeni sunt nehotărârea și teama de rutină și de plictiseală. Adaugă la acest set de caracteristici dragostea pentru flirt și plăcerea de a fi în centrul atenției și vei obține tabloul unei zodii predispuse spre infidelitate.VărsătorAici, lucrurile sunt ceva mai complicate! Vărsătorul e o fire neobișnuită, originală, care trăiește după un alt set de reguli decât noi, muritorii de rând. Ceea ce vocile tradiționale vor considera infidelitate poate fi privit de nativă doar ca o distracție pasageră sau, dimpotrivă, ca pe adevărata sa relație. Îți poate spune senină că era normal să trădeze, pentru că se plictisea, sau chiar că ea nu aparține nimănui, așa că îi stă în putință să facă orice.Dragostea pentru independență va fi cea care o va împinge pe Vărsătoare în foarte multe brațe doritoare. Ea nu va simți niciodată că e a cuiva, cel puțin nu în sensul clasic al cuvântului, iar trădarea nu va fi percepută ca un pas greșit, ci ca o dovadă că încă se mai bucură de toată libertatea, scrie realitatea.net