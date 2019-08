Horoscop de weekend: Vești bune pentru o zodie

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Află ce ți-au rezervat astrele pentru weekendul 24-24 august 2019!

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Pe 24 august 2019, cele doua planete care patroneaza energia iubirii si a relatiilor amoroase in astrologie, Marte si Venus, ambele aflate in Fecioara acum, sunt in conjunctie iar acesta este un eveniment!

Ele se intalnesc in conjunctie o data la doi ani, dand startul reinceperii un nou ciclu pentru relatiile noastre. Venus in conjunctie cu Marte este cel mai romantic, sexy si pasional aspect astral care poate exista.

Este combinatia seducatoarei cu a cavalerului in armura si va balansa libidoul pentru ca Marte o va incita pe Venus la actiune amoroasa in timp ce Venus va calma din energia cruda si impulsiva sexuala a lui Marte. Este exact energia care duce la crearea unei noi vieti.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Berbec

Cel mai mare eveniment pentru iubirea ta este intrarea lui Venus in Fecioara intre 21 august si 14 septembrie. Dragostea ta va inflori atunci cand tu ai o abordare umila, smerita si esti dornic sa ajuti si din contra, iti faci rau in amoe daca analizezi in exces relatia sau permiti asteptarilor tale sa te conduca.

Intalnirea lui Venus cea senzuala cu Marte cel pasional in acest week-end va duce la pasiuni clocotitoare. Fii doar pe faza pentru ca Luna este in Gemeni unde nu da o stare foarte compatibila acestei energii si iti poate rostogoli unele planuri senzuale.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Taur

Pana pe 14 septembrie, Venus va circula in Fecioara si prin sectorul tau de romantism si recreere deci deschide-ti inima si lasa dragostea sa intre. Este inutil de precizat ca este un timp ideal pentru escapade romantice sau pentru o serie de activitati comune cu persoana iubita.

Daca esti singur, evenimente distractive sau reuniuni cu prietenii iti pot aduce iubirea potentiala. Fii doar foarte constient sa comunici clar tot ce ai de spus.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Gemeni

Pana pe 14 septembrie, Venus calatoreste prin Fecioara si in sectorul tau domestic si te va inspira sa iti imparti casa cu persoana pe care o iubesti sau sa gasesti iubirea in preajma activitatilor de orice natura ce implica domiciliul.

Astfel, poti fi o minunata gazda pentru prieteni si cunostinte iar clipele intime cu o persoana iubita te vor incanta din cale afara.

Intalnirea dintre Venus si Marte iti ofera timp excelent pentru orice forma de distractie dar trebuie sa iti mentii echilibrul emotional si pasional, exista riscul sa exagerezi cu pasiunea.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Rac

Pana pe 14 septembrie, Venus este in Fecioara si tot ce vei vorbi te va face o persoana irezistibila pentru ca acest tranzit este in zona intelectului tau.

Lasa-ti poetul si artistul interior sa straluceasca, umoristul din tine sau desteptul din tine sa cucereasca in amor partenerul sau sa iti gaseasca o noua iubire.

Cineva special poate intra in orbita ta si prin online, prin cursuri deci nu fii rusinos, deschide-te si exprima-te. Fii totusi atent ca pasiunea amoroasa data de intalnirea dintre Venus si Marte sa nu te indemne sa fii prea cheltuitor pentru ca Luna este in Gemeni in week-end.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Leu

Pana pe 14 septembrie, Venus este in Fecioara si in sectorul tau despre bani si iti va scoate la iveala partea ta practica si cu picioarele pe pamant in ceea ce iti priveste relatiile.

Esti atras de oameni care sunt onesti, senzuali si cu capul pe umeri. Poate ca nu vor fi cei mai sexy si entuziasti parteneri posibili dar pentru tine acum este ceva bun si chiar aceste trasaturi ale lor sa iti incite pasiunea.

Tu ai oricum destul entuziasm in viata fara sa mai adaugi si o nebunie in amor in acest mix. Atentie in acest week-end pentru ca, pe fondul intalnirii de grad zero pasional Venus Marte, Luna e in Gemeni si poate duce socializarea pe cote salbatic de intense.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Fecioară

Venus este in zodia ta pana pe 14 septembrie si iti creste puterile de atractie din cale afara.

O data cu intalnirea sa cu pasionalul Marte din week-end, tu vei ca un adevarat magnet si vei genera scantei masive in relatii. Mai mult, Soarele intra si el in zodia ta si iti reintaresti increderea in tine.

Este in regula sa consideri ca esti in carti cu romantismul. La ce va fi nevoie sa fii atent este ca stresul profesional sa nu iti strice apetitul pentru amor si distractie. Trebuie sa ai claritate ce vrei de fapt.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Balanță

Pana pe 14 septembrie, Venus va calatori prin Fecioara si in sectorul tau despre lumea subconstienta si iti poate trezi amintirile despre o veche relatie. Poti chiar sa ai fantezii despre aceasta persoana cum poate ai cunoscut-o intr-o alta viata, cum ar fi fost daca…

O data cu intalnirea lui Venus cu Marte esti incurajat sa dai drumul oricaror sentimente negative pe care le mai porti din experiente trecute. Daca cineva inca se afla in mintea ta, da drumul total trecutului ca sa poti crea spatiu pentru un nou start dupa un final clar si definitiv.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Scorpion

Pana pe 14 septembrie, Venus calatoreste prin Fecioara si in sectorul tau social si iti va aduce si sustine dragostea prin intermediul prieteniilor tale.

Impartaseste-ti sentimentele, ideile si experientele cu amicii tai si fa-ti noi contacte ce iti aduc bucurii si poate oportunitati romantice. O data cu intalnirea lui Venus cu sexy pasionalul Marte, poti usor sa cuceresti inima unui admirator in timpul unor activitati focusate pe crestere personala sau ajutarea celor in nevoie.

Daca ai pereche, socializati impreuna si vi se va energiza conexiunea. In orice caz, fii atent si constient sa iti mentii asteptarile sub control realist in week-end.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Săgetător

Pana pe 14 septembrie, Venus calatoreste prin Fecioara si prin zona carierei si tu ai toate motivele si ocaziile sa combini afacerile cu placerile.

O data cu intalnirea dintre Venus si Marte, poti avea parte de noi inceputuri prin oportunitati in cariera in special daca ai de-a face cu persoane care iti sunt familiare si cu care iti poti manifesta abilitatile. Si relationarea de orice fel iti poate aduce schimbarea de la simple cunostinte spre potentiali parteneri de amor.

Cu alte cuvinte, daca cauti iubirea, uita-te dupa ea in medii legate de munca ta. Pasiunea va creste si mai mult in week-end si fii pe faza pentru ca Luna este in Gemeni si poate provoca un oarecare haos in relatii daca nu esti in echilibru.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Capricorn

Pana pe 14 septembrie, Venus calatoreste prin Fecioara si tu vei avea claritate ce poate sa insemne iubirea in viata ta daca alegi sa iti deschizi inima.

Vei incepe sa vezi ce e mai bun atat in straini cat si in cei dragi. Drept rezultat, pozitivitatea iti aduce oameni pozitivi in viata, inclusiv un admirator care este in rezonanta cu inima si sufletul tau.

Daca timpul va fi potrivit, o asemenea intalnire va avea loc, insa o data cu intalnirea lui Venus cu Marte, gratie pasiunii crescute si a creativitatii la cote inalte, tu ai de vizualizat cu incredere ce iti doresti si asta va pregati terenul sa atragi iubirea.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Vărsător

Pana pe 14 septembrie, Venus calatoreste prin Fecioara si tie ti se poate transforma complet atitudinea despre amor.

O data cu intalnirea lui Venus cu Marte, in principal tu trebuie sa dai drumul acelor emotii si credinte care iti blocheaza intimitatea adevarata si sa iti eliberezi inima de ele. Nu sunt cele mai sociabile zile pentru tine, intrucat a fi singur reflectand la viata ta interioara va fi parte din proces.

Un prieten apropiat iti poate fi alaturi ca si confident. Daca esti in cuplu, daca iti relevi adancimea sentimentelor vei duce intimitatea la un nou nivel.

Horoscop de weekend 24-25 august 2019. Pești

Pana pe 14 septembrie, Venus calatoreste prin Fecioara in sectorul tau de parteneriate, deci pregateste-te pentru experiente comune cu persoana iubita.

Iar o data cu intalnirea dintre Venus si Marte, interactiunile pline de sens cu aceasta persoana va va adanci relatia dar iti va ilumina si felul in care te simti atunci cand iti scoti la lumina sufletul.

Daca cauti dragostea, vei fi atras de oameni care sunt oglinzi pentru aspecte din viata ta interioara, deci focuseaza-te pe pozitiv si vor veni spre tine oameni care sunt exact ca tine.