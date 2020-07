Horoscop de weekend, 18-19 iulie 2020. Vezi ce îţi rezervă astrele

Berbec

Esti pus in fata unei decizii si nu stii cui sa dai prioritate: ratiunii sau sentimentelor? Ambele au ceva de spus in problema de fata, dar se pare ca vei asculta doar ce-ti transmite mintea. Ai de ales intre ce e bine sa faci, moralmente vorbind, si ce ti-ar placea tie sa faci.

Taur

Emotia trece pe un plan secund, spre regretul tau ca trebuie sa-ti sacrifici sau inabusi din nou dorintele cele mai puternice, dar de data aceasta consideri ca inima ar putea face o greseala, spre deosebire de logica si ratiunea puse in joc ce te vor ajuta sa extragi concluzia cea mai inteleapta.

Gemeni

Nu lucra singur in aceasta zi, pentru ca cele mai bune solutii vin de la echipa care iti va sta alaturi. Toate evolueaza spre un rezultat palpabil, concret, din care fiecare are ceva de castigat, ca atare merita sa va uniti fortele pentru a ajunge la capat.

Rac

Ai norocul de a atrage alaturi de tine oameni cu interese similare, care au ce investi in acest demers, si cat timp va leaga aceeasi dorinta, nimic nu va va opri din elan. Ceea ce iese din eforturile voastre corelate va va face pe toti mandri, dar trebuie sa va recunoaste-ti unii altora contributia.

Leu

Cand primesti de la cei din jur atatea semne de apreciere la adresa ta, capeti mai mult curaj de a duce mai departe ce ai inceput. Practic, primesti exact energia si motivatia de a termina un proiect care a evoluat foarte bine iar de dragul celor care au aratat ca au incredere in tine, iti aduni si ultimele forte pentru a pune punctul final.

Fecioară

Ai cu ce te lauda, lasa modestia la o parte si arata-le tuturor ce a iesit din mainile tale si de ce ai fost capabil. Nu a fost un succes facil, ai muncit mult ca sa ajungi aici, iar rezultatul merita expus lumii. Vei primi felicitari: le meriti!

Balanță

Muncesti mult, dar fara prea multa tragere de inima, de parca ai fi chiar tu nesigur pe rezultatele spre care te indrepti. Poate nu ai o motivatie clara sa te impinga de la spate, ci faci totul ca pe o povara. Nu ai incotro, trebuie sa iti duci la capat sarcina fara sa comentezi, pentru ca vei primi in final o recompensa.

Merita efortul, chiar daca-ti spui ca ai fi avut si altceva mai bun de facut in acest timp, dar daca e obligatoriu, ocupa-te de asta cat mai repede ca sa scapi de o grija. Ceva-ceva tot vei obtine, macar o eliberare de stres si tot e bine!

Scorpion

Actioneaza acum, pentru ca este o zi norocoasa in care poti beneficia de toate resursele de care ai nevoie pentru a avea succes deplin. Nu mai amana, pentru ca norocul nu trece de doua ori prin calea ta, ca atare o poti numi o sansa unica de a porni directia cea noua pe care o tot asteptai in viata ta ca pe o minune!

Săgetător

Poate asteptai de undeva startul iar acum, ca din senin, apare exact motivatia care te trimite direct spre tinta ta cea mai inalta. Nici nu-ti vine a crede ce bine se leaga toate si cat de mare devine dintr-o data dorinta de schimbare! Daca profiti de vantul prielnic care te impinge de la spate, ai putea ajunge mult mai repede la ce doresti sa se intample.

Capricorn

Daca seful iti da ordine, le respecti, altfel va apela la autoritatea sa pentru a te mustra, ceea ce nu-ti convine. Muncesti mult doar ca sa-l multumesti, dar desi faci tot ce-ti sta in putinta, tot vei primi din partea sa unele reprosuri. Asa sunt sefii, greu de multumit, dar tu iti asumi responsabilitatile cu seriozitate, poate-poate vei vedea pe fata sa un zambet de apreciere

Vărsător

Exista o miza motivanta in joc si te implici si tu in aceasta competitie cu multa pasiune. Vrei si tu sa pui mana pe acel premiu de aceea nu poti pierde nicio clipa fara sa faci ceva in acest sens. Ai concurenti puternici, sa nu crezi ca e usor sa ajungi la rezultatele visate, dar detii toate resursele unui succes deplin.

Pești

Ai si ambitie, si forta de convingere, si dorinta de a demonstra de ce esti in stare, ca atare te implici in lupta pentru suprematie constient de greutatile inerente de pe parcurs. Esti foarte aproape de victorie!