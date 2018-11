HOROSCOP: De ce tip de bărbați te îndrăgostești în funcție de zodie

BerbecFemeia Berbec se îndrăgostește de obicei de bărbați grijulii, charismatici, în mare parte pentru că și ea este așa. Din păcate, uneori partenerul vrea să se apropie prea mult de tine, însă tu ai nevoie și de puțină intimitate.TaurFemeia Taur este atrasă în general de bărbații pasionali, hotărâți, care susțin cu tărie ceea ce cred. Totuși, se știe că femeile taur sunt foarte încăpățânate, deci partenerul tău ar face bine să știe când să lase de la el, dacă vrea să păstreze un echilibru în relație.GemeniFemeia Gemeni caută bărbați cu simțul aventurii, cărora le place să riște. Dacă sunt mai liniștiți, în schimb, vor fi nevoiți să învețe cum să țină pasul cu tine.RacFemeia Rac este foarte sentimentală, deci are nevoie de un bărbat care să îi oferă stabilitatea emoțională de care are nevoie. De multe ori, se pot îndrăgosti de colegi de muncă.LeuFemeia Leu căută bărbați inteligenți și creativi, care te vor inspira pe tine, dar și pe cei din jur. De asemenea, vrei ca partenerul să arate că scos din reviste.FecioarăFemeia Fecioară își dorește un partener cu calități artistice și care să aibă grijă de ea. Din păcate, uneori se îndrăgostesc de persoane nepotrivite, care le fac să sufere.BalanțăFemeia Balanță are nevoie de un bărbat încrezător, curajos și plin de energie. Îți place mai mult să fii tu abordată de unul decât să faci primul pas.ScorpionFemeia Scorpion este atrasă în special de bărbații răbdători, cu spirit practic, care să le stea alături cât mai mult timp.SăgetătorFemeia Săgetător se îndrăgostește de bărbați deschiși la minte și inteligenți, care au și simțul aventurii.CapricornFemeia Capricorn caută un bărbat sensibil, loial și care să îi ofere afecțiunea de care are nevoie. Pentru că lucrezi foarte mult, ai nevoie de un bărbat în care poți avea încredere, chiar dacă nu vă vedeți atât de des.VărsătorFemeia Vărsător este visătoare și se îndrăgostește de bărbați sensibili și curajoși, dorindu-și propriul Făr Frumos pe cal alb.PeștiFemeia Pești caută bărbați cu multă cultură generală, serioși, care să îi ofere stabilitate, scrie antena3.ro