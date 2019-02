HOROSCOP: Cuplurile perfecte ale zodiacului. Compatibilitate sută la sută

Berbec

Cele mai compatibile zodii: Gemeni, Leu, Săgetător, Vărsător

Berbecul este un semn de foc, așadar nu este de mirare că va avea o relație perfectă cu alte zodii influențate de același element (Leu și Săgetător). Acestea fiind zise, Berbecul se înțelege bine și cu semne de aer, mai exact cu Gemenii și Vărsătorii. Această compatibilitate este dată de faptul că primul semn al zodiacului este energic și dinamic, curajos și îndrăzneț, ceea ce înseamnă că nu poate fi decât cu cineva care îi seamănă într-o oarecare măsură și care îl poate incită mereu cu ceva nou - în fond, aerul este cel care aprinde și menține intensă flacăra focului.

Taur

Cele mai compatibile zodii: Rac, Fecioara, Capricorn, Pești

Taurul este determinat, uneori chiar încăpățânat și, în același timp, are multă răbdare și te poți baza pe el. Acest semn de pământ caută cel mai mult stabilitate și este de la sine înțeles că o poate obține de la celelalte două zodii influențate de acest element - Capricorn și Fecioara. Deși nu este o regulă, Taurii pot avea o relație fericită și cu Racii sau cu Peștii, deoarece aceștia le oferă tot ce au nevoie din punct de vedere emoțional.

Gemeni

Cele mai compatibile zodii: Berbec, Leu, Balanță, Vărsător

Gemenii sunt persoane al căror element, aerul, le face să fie adaptabile oricărei situațîi. În plus, inteligență, dinamismul și dorința intensă de a comunica îi fac atractivi că niște magneți pentru cei din jur. Alături de Balanță și de Vărsător, celelalte două semne de aer, care împart cu Gemenii o serie de calități comune, două dintre zodiile de foc sunt și ele compatibile cu aceștia: Leul și Berbecul. Ceea ce creează potrivirea este dinamismul lor, care îl incită pe nativul din Gemeni și nu îi permite să se plictisească, acesta fiind principalul motiv pentru care ii este greu să aibă relații de lungă durata.

Rac

Cele mai compatibile zodii: Taur, Fecioara, Scorpion, Pești

Ce își dorește cel mai mult nativul din Rac? O familie fericită și unită. Cei care îi pot oferi exact ceea ce vrea sunt celelalte zodii de apă: Peștii, care sunt devotați peste măsură și Scorpionii, care se dăruiesc atunci când simt că sunt iubiți (iar Racii îi vor iubi cu disperare). Taurul și Fecioara sunt alte două opțiuni potrivite, însă nu pentru toți nativii. O relație cu o Fecioara poate fi destul de dificilă, din cauza că Racul va fi mereu rănit de criticile ascuțite ale acesteia, iar o relație cu un Taur poate fi puțin prea lipsită de intensitate emoțională.

Leu

Cele mai compatibile zodii: Berbec, Gemeni, Balanță, Săgetător

Starurile zodiacului, Leii, au o minte creativă, deschisă, însoțită și de o capacitate mare de a iubi. Unii nativi pot avea însă tendința de a domină și de a nu acceptă ideile altora. Berbecul și Săgetătorul, influențați tot de foc, vor face față căldurii de astru a Leului, pe care o vor returna cu aceeași intensitate. Dintre cele două, Săgetătorul este în mod special compatibil cu Leul, deoarece nu este încăpățânat și nici foarte ambițios, ceea ce înseamnă că interesele lui nu se vor ciocni cu ale orgoliosului Leu. Dintre zodiile de aer, Gemenii și Balanțele pot fi în relații armonioase cu Leii, pentru că nu sunt nicidecum deranjate de exuberanța acestei zodii.

Fecioara

Cele mai compatibile zodii: Taur, Rac, Scorpion, Capricorn

Fecioarele au calități precum pragmatismul, capacitatea de analiză sau stabilitatea, dar pot fi și un pic prea perfecționiste în anumite cazuri, ceea ce aduce cu sine critică emblematică acestui semn. Taurii și Capricornii îl pot înțelege pe nativul acestei zodii, deoarece fiecare are doză lui de ambiție. Dintre zodiile de apă, Racii se pot înțelege cu Fecioarele mai moderate că perfecționism, iar Scorpionii pot avea o relație bună cu această zodie loială, care nu le va trăda niciodată încrederea.

Balanță

Cele mai compatibile zodii: Gemeni, Leu, Săgetător, Vărsător

Deja ai învățat regulă de baza a compatibilitățîi zodiilor - cele guvernate de același element sunt pot avea relațîi armonioase. Acesta este, așadar, cazul și cu Balanță, care ar putea găși împlinirea emoțională alături de un Gemeni sau un Vărsător, dar în special cu cel din urmă, căruia îi oferă libertatea mult dorită, primind în schimb sentimente adânci și loialitate. Și se știe că Balanță este justă, diplomată și plină de farmec, așadar va face casă bună și cu Sagetaorul, un alt justițiar al zodiacului, dar și cu Leul, a cărui strălucire o va echilibra, nepermițându-i să se piardă în propriile lui iluzii de glorie.

Scorpion

Cele mai compatibile zodii: Rac, Pești, Fecioara, Capricorn

Emoțional, puternic și pasional, Scorpionul poate fi atât de intens, încât are nevoie de cineva pe aceeași lungime de undă din punct de vedere sentimental. Racii și Peștii sunt empatici și îl pot înțelege pe nativul acestei zodii misterioase. Gelozia Scorpionului nu va fi o problema: Racul se va simți cu atât mai dorit, iar Peștii vor primi atenția pe care și-o doresc. Capricornul și Fecioara sunt zodiile de pământ care pot avea relațîi cu Scorpionii, în special pentru că sunt de încredere și se știe că nativii nu urăsc nimic mai mult decât să fie înșelați sau trași pe sfoară.

Săgetător



Cele mai compatibile zodii: Berbec, Leu, Balanța, Vărsător



Onești, direcți și interesați de sfera intelectuală, Săgetătorii sunt și binevoitori, însă pot avea momente de orbire din cauza optimismului excesiv și, uneori, episoade intense de neliniște. Un Berbec sau un Leu pot ține pasul cu această zodie care astăzi vrea ceva, iar mâine își schimbă complet direcția. Dintre zodiile de aer, Balanța îi poate oferi nativului un echilibru emoțional care adesea îi lipsește, iar Vărsătorul îl va însoți pe Săgetător în aventurile lui, fără a-l judeca, deoarece este la fel de sau poate chiar mai avid după experiențe noi. Deși poate părea iresponsabil, Săgetătorul este loial și așteaptă același lucru de la ceilalți, ceea ce înseamnă că o relație cu un nativ din Gemeni nu va merge întotdeauna conform planului, pentru că se știe că nativii acesteia mai zboară din floare în floare.



Capricorn



Cele mai compatibile zodii: Taur, Fecioară, Scorpion, Pești



Pragmatici și disciplinați, Capricornii au nevoie de cineva care să îi înțeleagă și să nu îi considere rigizi, ci să admire stabilitatea și ambiția care îi ghidează în viață. Aceste zodii sunt Taurul și Fecioara, ale căror țeluri în viață pot fi comune cu cele ale Capricornului. De altfel, acesta este și familist, iar odată ce și-a găsit o persoană alături de care să simtă că poate să fie toată viața (Capricornii nu își fac decât planuri pe termen lung), îi va oferi tot ce are nevoie în schimbul loialității și seriozității. Scorpionii se vor bucura de această stabilitate emoțională, iar Peștii nu își vor dori altceva decât să semneze acest "contract" cu cineva care nu le va întoarce spatele.



Vărsător



Cele mai compatibile zodii: Berbec, Gemeni, Balanța, Săgetător



Prietenos, creativ și dornic de experiențe noi, Vărsătorul este gata oricând să pornească la drum, în aventura vieții lui. Celelalte zodii de aer, Balanța și Gemenii, îl vor susține și îi vor oferi spațiul de care are nevoie, acceptând inclusiv imprevizibilitatea nativului. Dintre cele două, este mult mai probabil ca Balanța să fie acasă la întoarcerea Vărsătorului, deoarece este mai loială și mai răbdătoare decât Gemenii. Dintre zodiile de foc, cele care îi aprind călcâiele Vărsătorului sunt Berbecul, care poate fi extrem de distractiv, și Săgetătorul, care are nevoie de o doză la fel de mare de libertate ca și el și nu are obiceiul de a pune lesa nimănui.



Pești



Cele mai compatibile zodii: Taur, Rac, Scorpion, Capricorn



Peștii sunt intuitivi, romantici și extrem de empatici, fiind capabili de o dăruire completă, pentru că visează întotdeauna la o dragoste idilică. Nativul poate avea relații de lungă durată și armonioase cu Racii și Scorpionii, firi la fel de intense din punct de vedere emoțional. Dintre celelalte zodii, Taurii și Capricornii sunt două alegeri la fel de bune din punct de vedere romantic, deoarece nu înșală și nu se tem de angajament. Iar dacă Peștii au nevoie de ceva, atunci au nevoie de siguranță că vor fi iubiți la nesfârșit.



În concluzie, cele mai compatibile zodii de obicei împart același element care le guvernează, dar acesta nu este singurul factor decisiv. Atâta timp cât două semne nu sunt total opuse, ci au măcar câteva trăsături sau dorințe comune, relația între zodii poate funcționa cu mai mult sau mai puțin efort, scrie realitatea.net