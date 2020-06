HOROSCOP: Cum stai cu banii în funcţie de zodie

Astrologii au alcatuit un profil “financiar” al tuturor zodiilor. Vrei sa stii cum stai cu banii, in functie de zodia ta? Citese in continuare. Aceste informatii te pot ajuta sa iti gestionezi mai bine banii, in viitor, scrie sfatulparintilor.ro.

Iata, asadar, cum stai cu banii in functie de zodie.

Berbec

Patronati de Marte, Berbecii au o dorinta foarte puternica si, daca se concentreaza in directia cresterii contului din banca, se vor dedica cu ferocitate acestui scop. Nu se vor lasa pana cand nu isi vor atinge obiectivul. Pot aparea, insa, si momente de impulsivitate care sa-i indeparteze de la telul propus, insa, cu putina disciplina se vor reaseza pe pozitii.

Taur

Taurul este primul semn de Pamant asociat cu ideea de bani si resurse materiale. El este nascut cu nevoia de a avea securitate financiara si nu se lasa pana cand nu o obtine. Lucrurile tangibile au sens pentru Taur. Sfatul pentru Tauri este sa lucreze cu banii, asa cum artistii lucreaza cu vopsea. Banii sunt doar un instrument.

Gemeni

Gemenii sunt excelenti comunicatori, iar sursa principala de bani este exprimarea. Gemenii calatoresc prin toata lumea si culeg informatii care sa-i ajute in dezvoltarea financiara. Pentru a nu merge pe mai multe drumuri, Gemenilor le este recomandat sa-si angajeze un consultant financiar care sa-i indrepte pe calea corecta. De asemenea, Gemenii sunt sfatuiti sa evite riscurile pe care nu si le pot permite.

Rac

Securitatea financiara este cheia existentei Racului. Familie, casa si siguranta propriului camin sunt principalele motivatii ale unui Rac. Ei pot face cariera in domenii creative, iar succesul lor depinde foarte mult de stabilitatea emotioanala pe care, de multe ori, nu o au.

Leu

Leii sunt considerati regii zodiacului, poate si datorita faptului ca sunt mereu in cautarea luxului. Sunt nascuti pentru a fi lideri, asa ca pentru ei sunt excelente pozitiile executive, din care sa coordoneze echipele in castigarea cat mai multor bani. Recomandarea pentru Lei este sa nu se lase purtati de ego. Castiga bani si fii generos, asa ar putea suna indemnul pentru ei. Luxul fara a imparti si cu altii este sub demnitarea unui Leu.

Fecioara

Fecioarele sunt semnul muncii. Nativii zodiei lucreaza pentru a intelege in sens practic ideea de securitate materiala. Cheia punerii in practica a abilitatilor unei Fecioare de a face bani este imbunatatirea imaginii de sine. Cand nu se simt siguri din punct de vedere financiar, reprezentantii zodiei Fecioara devin stresati. In aceste momente nu este rau sa ceara sfatul cuiva, pentru a-i ajuta sa tina anxietatea la nivel minim. Atentie, Fecioare! Resursele materiale se obtin gratie valorizarii de sine.

Balanta

Conduse de Venus, Balantele jongleaza cu banii pentru a-si indeplini placerile si a-si mentine confortul dorit. Ele au perioade de huzur, alternate cu perioade de regres financiar. Cele mai bune domenii de activitatate pentru Balante sunt: artele, politica, psihologia, organizarea de evenimente si relatiile publice. Pentru a avea tot timpul securitate financiara, Balantele ar trebui sa ramana cu picioarele pe pamant.

Scorpion

Latura misterioasa a Scorpionilor se extinde si asupra finantelor. Sunt foarte secretosi cand vine vorba de bani. Patronati de Pluto, zeul antic al Bunastarii, Scorpionii au puterea de a genera resursele de care au nevoie. Se pot concentra intens astfel incat dorinta lor sa devina realitate. Artele, psihologia, investigatiile sau vindecarea sunt domeniile in care Scorpionii ar putea face bani. Autocontrolul este extrem de important pentru ca Scorpionii sa poata deveni buni lideri. Recomandarea pentru Scorpioni: Nu uita ca esti comandantul vaporului tau.

Sagetator

Setea ta de dreptate, adevar si principii idealiste iti pot indrepta pasii spre a studia Dreptul. Un alt drum de succes ar putea fi invatamantul sau turismul. Planeta care guverneaza zodia Sagetatorului este Jupier, planeta Abundentei, iar norocul de bani pare sa te urmareasca. Atunci cand au nevoie de ceva, indiferent ca este vorba despre bani pentru un bilet de avion sau pentru o carte, apar de unde nici nu gandesti. Recomandarea pentru Sagetatori: NU uitati! Norocul le surade celor intelepti, pozitivi si recunoscatori!

Capricorn

Planeta care guverneaza zodia Capricornului este Saturn. Ambitia ii caracterizeaza pe Capricorni pana in maduva oaselor, iar disciplina ii face sa isi indeplineasca scopurile. Atat timp cat fundatia emotionala este puternica, pot reusi orice isi propui. Temperamentul lor are nevoie de o doza sanatoasa de bucurie pentru a echilibra seriozitatea conferita de Saturn. Recomandarea pentru Capricorni: Munceste, insa lasa loc si pentru distractie. Cu ambitia ta, vei gasi tot timpul un munte pe care sa-l urci.

Varsator

Varsatorii sunt vizionari si reusesc sa aduca viitorul inprezent. Tehnologia, serviciile sociale, stiinta sau orice alt domeniu care sa le permita punerea in valoare a geniul lor unic sunt potrivite pentru profilul Varsatorului. Nativii zodiei nu sunt materialisti, insa inteleg ca sistemul are nevoie de bani. Recomandarea pentru Varsatori: Nu uitati! Banii ofera libertatea si alternativele.

Pesti

Pestii sunt fiinte practice, totusi mai sunt luati de val si nu constientizeaza valoarea banului. In momentul in care se trezesc si isi dau seama ca au nevoie de bani, sunt foarte ambitiosi si reusesc sa-i obtina. Pestii pot face cariera in domenii creative, sanatate, psihologie. Recomandarea pentru Pesti: Universul te sustine! Asculta-ti sufletul si totul este posibil.