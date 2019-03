HOROSCOP: Cine sunt independenții și cine sunt șefii zodiacului

HOROSCOP. Zodii independente: Taur, Fecioara, Scorpion, Varsator, Capricorn, Balanta.

Aceste zodii sunt foarte puternice si cauta intotdeauna oportunitati, isi asuma rolul de lider si nu accepta parerea altora. Vor sa aiba controlul asupra a ceea ce fac, sunt increzatoare si nu se vor lasa doborate usor. Daca cred ca un lucru merita lupta, vor lupta pana la capat.

Le place puterea, le place sa arate ca sunt stapane pe situatie, le place sa intimideze. Nu lasa pe nimeni sa le influenteze sau sa le convinga de un lucru daca ele nu cred ca un lucru este bun pentru ele.

Isi urmaresc telurile cu pasiune si, in cele din urma, vor reusi.

HOROSCOP. Zodii iertatoare: Sagetator, Pesti, Gemeni

Aceste zodii urasc conflictele si le vor ocoli cu gratie. Le place sa duca o viata linistita, vor accepta cu usurinta scuzele cuiva. Nu le vine greu sa-si arate sentimentele si sa spuna raspicat de au de zis. Chiar daca se mai infurie, cateodata, iarta foarte usor pentru ca nu vor sa-si strice buna dispozitie tinand ranchiuna.

Totusi, bunatatea lor nu trebuie considerata slabiciune. Nu isi vor cere niciodata scuze daca stiu ca nu este vina lor sau daca au dreptate.

HOROSCOP. Zodii care fac pe seful: Leu, Berbec, Rac

Fiecare zodie are două fețe, calități pozitive și negative sau trăsături frumoase și mai puțin frumoase. Afla cum esti in realitate în funcție de semnul zodiacal in care te-ai născut.

Aceste zodii stapanesc arta manipularii si reusesc tot ce-si propun. Sunt materialiste si au un simt de autoaparare foarte ridicat, devenind chiar agresive pentru a se proteja. Sunt croite pentru meserii din sfera politicului, le place sa controleze si pot tine ranchiuna ani intregi.

O tin pe a lor indiferent daca au sau nu dreptate si nu le place deloc sa cedeze. Ba chiar ii pot face pe ceilalti sa se simta vinovati ca le-au tinut piept