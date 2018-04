HOROSCOP: Cine este fantoma zodiacului şi cine se joacă într-o relaţie

Varsatorul este cu adevărat fantoma zodiacului. Va ramane singur pentru ca singura persoana in care au incredere este propria persoana. Isi gasesc fericirea in singuratatea profunda. Varsatorii sunt suflete adanci, insa nu reusesc sa lege relatii cu persoanele din jur. Este foarte dificil pentru un Varsator sa isi gaseasca un partener stabil. Varsatorii adora sa viseze si sunt activisti convinsi. Intotdeauna vor crede ca pot obtine mai mult din orice situatie. Un Varsator are nevoie de spatiul sau si de timpul sau de singuratate, iar acest lucru este greu de acceptat pentru alti nativi.

Capricorn

Un Capricorn stie cum sa joaca intr-o relatie. Munceste mult si are standarde foarte ridicate. Se leaga de orice chichita din relatie. Capricornii sunt foarte selectivi, insa sunt si foarte loiali. Odata ce i-ai cucerit, pot fi ai tai pentru totdeauna. Capricornii sunt foarte dominanti, de aceea trebuie sa faci un compromis destul de mare atunci cand esti in preajma lor.

Gemeni

Dacă aleg să joace la loto, banii vor veni fără prea mari eforturi, însă tot la fel vor și părăsi buzunarele acestor nativi dacă nu vor fi gestionați corespunzător.

Rac



Acești nativi se numără printre norocoșii care pot avea oarecare certitudine că jucatul la loto nu va fi în zadar. Totuși, este foarte important ca, odată ce se vor vedea cu banii în conturi, să încearcă să nu arunce cu ei în stânga și-n dreapta.

Scorpion

Este, în general, neîncrezător, misterios şi în căutarea adevărului, aşa că nu e de mirare că se îndrăgosteşte la prima vedere. Este extrem de curios atunci când vede pe cineva şi are nevoie să verifice acea persoană înainte de a exploda din cauza incertitudinii. E, de asemenea, binecuvântat cu vitejia lui. Când are senzaţia de fluturi în stomac, nu dă vina pe indigestie, ci merge către acea persoană pentru a obţine ce îşi doreşte, scrie antena3.ro