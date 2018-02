HOROSCOP: Cinci zodii care stăpânesc la perfecţie arta manipulării. Cei din jurul lor nu au nicio şansă

În funcție de semnul lor astral, unele persoane ar putea să te convingă mai ușor decât altele, așa că iată care sunt cele 5 zodii care stăpânesc arta manipulării, scrie realitatea.net.

Dacă ai ghinionul ca prietenii tăi să fie născuți sub următoarele semne zodiacale, sfatul nostru este să fii cât mai precaut în prezența lor. Acestea sunt cele 5 zodii care stăpânesc arta manipulării, însă desigur, chiar dacă au această putere, nu înseamnă că vor face asta întotdeauna sau că tu vei fi obiectul manipulării lor de fiecare dată.



Scorpion



Chiar dacă nativul Scorpion poate surprinde prin rafinamentul și caracterul puternic, este bine de știut că acesta are puterea să manipuleze oricând. Geloși din fire, Scorpionii își stabilesc clar prioritățile și le urmează cu orice preț. Ai grijă, s-ar putea ca prioritățile acestei zodii să devină și prioritățile tale ca prin magie.



Gemeni



Sensibil, energic și comunicativ, nativul Gemeni poate să devină deseori superficial. Te poate manipula foarte ușor și nici măcar nu vei realiza. Foarte indeciși, Gemenii te vor învinovăți pe tine pentru greșelile făcute de ei și chiar o să reușească să te facă să te simți datoare.



Pești



Persoane complexe, înțelegătore și prietenoase, Peștii au și câteva defecte. Profesioniști în manipulare, cei născuți sub această zodie se vor plânge pentru haosul din sufletul lor de fiecare dată când situația le permite. Te vor face să empatizezi cu ei aproape de fiecare dată, însă trebuie să ai grijă căci rolul de victimă este preferatul lor.

Leu

Nativul din zodia Leu este încrezător în propriile forțe, mândru și generos, dar s-ar putea să existe situații în care să abuzeze de arta manipulării. Femeia Leu te poate convinge că are dreptate în orice situație, chiar dacă până și ea știe că asta nu este adevărat. Este zodia care stăpânește cel mai bine manipularea și care se bucură oricând că poate să o folosească.

Rac

Dotat cu foarte multă imaginație și sensibilitate, nativul Rac este una dintre cele mai intuitive zodii. Deși caracterul sensibil al Racului îl va ajuta să își facă foarte ușor prieteni, imaginația lui foarte bogată s-ar putea să se transforme într-un defect. Poate să creeze mereu scenarii în care să includă situații ce nu au avut loc și să te facă responsabil pentru acestea. De asemenea, Racul este cel care încă te judecă pentru ceva ce ai făcut acum câțiva ani, manipulându-te încă de pe atunci.