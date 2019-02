HOROSCOP Chinezesc 2019: Previziuni generale. Șobolanii, un an plin de prosperitate

Ești în zodia Porcului dacă te-ai născut într-unul dintre anii: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.



Conform astrologiei chinezești, anul 2019 este un an excelent pentru a face bani și pentru a investi. Va fi un an plin de bucurie, un an al prieteneiei și iubirii pentru toate semnele zodiacale.



Cum va fi anul 2019 pentru zodii:



Șobolan (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) - Un an plin de fericire și prosperitate.



Bou (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) - Un an bun, plin de oportunități pentru a face bani.



Tigru (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) - Deși îți va fi greu, vei învăța să faci compromisuri.



Iepure (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - Vei avea un an excelent, ieșit din comun, în care îți vei face prieteni noi.



Dragon (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) - Vei începe să te gândești mai mult la propria persoană și la cei din jur.



Șarpe (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) - În acest an vă trebuie să fii competitivă și persuasivă.

Cal (1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014) - Vei avea parte de un an mult mai bun și mai bogat decât cel care s-a încheiat.



Capra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) - Este anul șanselor și schimbărilor, când toate ambițiile tale se vor realiza.



Maimuța (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) - Pregătește-te pentru o mulțime de schimbări care apar în viața ta, scrie antena3.ro



Cocoș (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) - Vă trebuie să fii foarte atentă la calitatea relațiilor pe care le ai, dacă vrei să ai succes.



Câine (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) - Pentru a avea succes, trebuie să te bazezi doar pe propriile forțe.



Porc (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) - Este anul tău. Stabilește-ți prioritățile încă de la început și toate se vor așeza așa cum trebuie.



Feng Shui în Anul Porcului



Numere norocoase: 4, 6, 8

Culori norocoase: galben, gri, maro, auriu

Zile norocoase: 2, 7, 10, 11

Direcții norocoase: sud-est, nord-est