HOROSCOP CHINEZESC 2019: Cum ne influenţează Mistreţul de Pământ

E un an în care ne relaxam mai mult și ne agitam mai puțin, lăsăm lucrurile să vină de la sine, nu le forțăm, nu le grăbim, suntem mulțumiți cu ceea ce avem.Pe 4 februarie 2019 se încheie anul Câinelui de Pământ. Din data de 5 februarie 2019 până pe 25 ianuarie 2020 este rândul Mistrețului de Pământ să ne influențeze.Avem destule motive să ne bucurăm, fiindcă, se știe, în fiecare an chinezesc trăsăturile definitorii ale zodiei dominante sunt cele care ne ghidează, iar Mistrețul de Pământ este nu foarte greu de mulțumit, dimpotrivă, indulgent, prietenos, se bucură din plin de viață. Trăiește clipa și nu are regrete. Căută liniștea ca nimeni altul, iubește tihna și evită situațiile neclare, tensionate sau riscante. E un an în care ne relaxam mai mult și ne agitam mai puțin, lăsăm lucrurile să vină de la sine, nu le forțăm, nu le grăbim, suntem mulțumiți cu ceea ce avem. E de așteptat să nu reacționăm la întâmplare, ci să avem răbdare, să facem totul pe îndelete. Este un binemeritat timp de respiro, de introspecție, în care analizăm anii ce au trecut, cu bune și rele, ne acceptăm cu modestie slăbiciunile și ne întărim jurămintele, rezoluțiile, ne conturăm mai bine planurile, scrie realitatea.net Mistrețul de Pământ adora mâncarea și băutura, așa că vom fi tentați să gătim mai mult, să ne răsfătăm mai des, să ne lăsăm pradă ispitelor culinare. E important să ne ținem poftele în frâu și să nu facem din excese o regulă. Nu de alta, dar Mistrețul este cunoscut pentru constituția un picuț durdulie, pe care cel mai probabil nu ne-o dorim. Excese putem face și în privința cheltuielilor.Mistrețul de Pământ este darnic atât sentimental, cât și material. Asta înseamnă că trebuie să fim precauți în privința modului în care ne cheltuim banii, căci putem fi tentați să-i aruncăm pe fereastră, în special ca să le facem pe plac altora. Avem tendința să ne implicăm în acte caritabile, să contribuim cu bani pentru diverse cauze umanitare. E bine să nu avem încredere oarbă în nimeni și să fim vigilenți, ca să nu ne păcălim. Prea multă indulgență în relațiile cu cei apropiați se poate dovedi păguboasa. Partea bună e că ne vom face ușor prieteni și nu vom avea probleme în a fi acceptați într-un colectiv sau altul.Putem vorbi cu siguranță de un an productiv, în care muncim cu folos și putem avansa în carieră.Hărnicia Mistrețului de Pământ ne va determina să fim bine organizați, mai conștiincioși decât în mod obișnuit. Afacerile merg bine și pentru majoritatea va fi un an abundent.Pentru că Mistrețul de Pământ e foarte devotat familiei, fidel, iubitor, și relațiile de iubire sunt bine aspectate. Familiile se încheagă, iar cuplurile tinere pot avea copii. Este un an bun pentru toate activitățile familiale, pentru reuniuni, negocieri, împăcări. Unii trăiesc aventuri scurte și intense, bazate strict pe atracție și erotism, însă despărțirile sunt asumate, lipsite de drame inutile. Cei singuri pot întâlni partenerul de cuplu ideal, însă Mistrețul fiind conservator și prea puțin romantic, vor lipsi declarațiile înfocate și pasiunile mistuitoare. Sentimentele se încheagă lent, dar sigur.Acestea trebuie să predomine atât în casele noastre, cât și în îmbrăcămintea pe care o purtăm zi de zi. Bijuteriile, florile, obiectele de decor colorate astfel aduc noroc și armonie în anul Mistrețului de Pământ.