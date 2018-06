HOROSCOP: Cele mai rele zodii. Duşmanii ascunşi care îţi fac zile fripte

Cum astrologia ne ajută să aflăm mai multe despre personalitatea noastră, ea ne este de ajutor şi când vine vorba despre modul în care ne percep cei din jur. La capitolul defecte, e scris în stele că unele semne zodiacale ar fi cele mai rele persoane din lume, scrie realitatea.net.

Află care sunt ele!

Fecioară

Este cea mai critică dintre zodii şi cea care are mereu ceva de comentat la adresa oamenilor din jur. Rar găseşte persoane care să o suporte în totalitate sau care să îi admire felul de a fi. Este în stare să pornească un întreg război dacă cineva îndrăzneşte să o contrazică sau să o supere cu ceva. În plus, când vine vorba de răzbunare, nu se poate abţine să nu facă rău celui care i-a greşit.

Scorpion

Nativul Scorpion este mereu pus pe ceartă şi pe scandal, aşa că nu ai cum să îi faci faţă când vine vorba de un conflict. Este o persoană răutăcioasă, care vrea să inspire teamă, dar nu îşi dă seama că metoda sa îi face pe cei din jur să se îndepărteze. Poate fi şi implacabilă, dacă situaţia o cere.

Săgetător

Nativul Săgetător are tendinţa de a vorbi înainte să gândească, lucru care nu îl plasează în categoria celor mai diplomate persoane. Nu numai că spune vrute şi nevrute sub impuls, dar are pretenţia şi să fie înţeles de către ceilalţi. Ţine multă ranchiună şi nu poate să treacă peste despărţirile amoroase.

Capricorn

Rece şi distant, nativul Capricorn poate fi perceput, în primă instanţă, drept o persoană rea. Şi aşa şi este! Oricât ar încerca să îşi arate calităţile, trebuie să recunoască faptul că are răutatea în sânge, mai ales când vine vorba de competitori. Îi place să fie mereu primul în orice şi îşi consideră rivalii cei mai mari inamici. În relaţie, cu greu îşi demonstrează afecţiunea.