HOROSCOP: Cele mai narcisiste zodii. Nu te vor iubi niciodată

Există câteva zodii care nu-și pot lua ochii din oglindă și care nu iubesc pe nimeni mai mult decât se iubesc pe ele însele, scrie realitatea.net.

5. Sagetator

Zodiile de foc sunt cele la care orgoliul si vanitatea dau pe-afara, iar dintre cele trei, Sagetatorul este totusi cel mai domol in aceste privinte. Comparat cu semnele de apa sau de pamant, insa, el sufera de o doza serioasa de infumurare. Arcasul se uita in oglinda si vede o fiinta care se apropie de perfectiune. El se considera cel mai inteligent, frumos si sarmant. Desi este foarte sincer cu cei din jur, el nu prea suporta sa i se spuna pe fata ca are defecte sau ca a gresit cu ceva. Este foarte orgolios si simte nevoia constanta sa ii fie laudate calitatile (multe dintre ele imaginare). Indiferent de situatie, mereu se va pune pe sine pe primul loc, motiv pentru care nu prea rezista nici in relatii, unde este nevoie de compromis.

4. Balanta

Aceasta zodie este pur si simplu obsedata de frumusete si devine cu usurinta narcisista. Este genul de persoana care se aranjeaza cu orele si pescuieste mereu complimente. Adora sa fie flatata si de cele mai multe ori nici macar nu isi da seama daca are in jur persoane false, ci se lasa purtata de vorbe dulci. Balanta se vede ca fiind o persoana cultivata, superioara celorlalti din punct de vedere moral si cu mult mai mult bun gust. De fiecare data cand merge pe strada, se uita in vitrine sau in geamurile de la masini ca sa se admire. Este atat de obsedata de imaginea ei, incat ar fi mai degraba atenta la refacerea machiajului decat la condus. Intr-o relatie, o Balanta se daruieste, dar nu pentru mult timp, pentru ca placerile ei au intaietate.

3. Berbec

Daca mergi la o intalnire cu un Berbec, pregateste-te sa vorbeasca in continuu despre sine, laudandu-se intr-un mod deloc subtil. La prima vedere pare doar sigur pe sine, dar dupa o vreme incepi sa iti dai seama ca e indragostit de sine si ca nimeni nu e de nasul lui. Daca ar putea sa gaseasca o persoana EXACT ca el, ce fericit ar fi! Berbecul e in stare sa te lase balta pentru cineva care ii gadila mai mult orgoliul. Intr-o relatie, este esential ca persoana cealalta sa ii hraneasca egoul imens si sa ii accepte tendinta de a domina si incapatanarea proverbiala. Berbecul nu se simte niciodata singur si daca nu este intr-o relatie ii este la fel de bine, pentru ca deja iubeste pe cineva din toata inima: pe sine!

2. Varsator

Pe masura ce te apropii de nativul acestei zodii, incepi sa constati de cat de multa dragoste este capabil. Din pacate, nu prea o imparte cu ceilalti, ci o directioneaza numai catre sine. Isi face toate poftele, indiferent de consecinte, rade la propriile lui glume, nu are mai deloc empatie pentru ceilalti si se considera darul lui Dumnezeu pe pamant. De aceea, crede ca are intotdeauna dreptate. Toate discutiile sunt acaparate de el si devin monologuri lungi, presarate cu laude "accidentale" la adresa lui. Se felicita singur pentru cat de minunat este si aproape ca ii pare rau ca ceilalti oameni nu sunt la fel de rasariti ca el. Cand se uita in oglinda, vede un sex-simbol dupa care persoanele de sex opus lesina. O avea multe calitati, dar Varsatorul este fara indoiala una dintre cele mai narcisiste zodii.

1. Leu

Leul a "inventat" narcisismul. Sta cu orele in fata oglinzii, aranjandu-se mai ceva ca un star de cinema. In fiecare zi, se indragosteste de propria persoana si traieste o minunata poveste de dragoste cu...sine. Nu prea au loc altii in sufletul lui, din cauza ca este aproape in totalitate ocupat de iubirea pe care si-o poarta. Ca sa ai acces in inima Leului, trebuie sa stii sa il perii si sa subliniezi constant faptul ca este magnific, splendid, nemaiintalnit. Atunci isi va indrepta atentia catre tine, un muritor de rand care a reusit sa inteleaga cat de minunat e el. Indata ce te opresti din laudat, insa, prietenia cu Leul incepe sa se evapore ca prin minune. Iar daca ai indraznit sa remarci cel mai mic defect, considera-te exclusa din cercul lui select, plin de oameni care ii admira perfectiunea imaginara.