HOROSCOP. Cele mai mari defecte ale fiecăre zodii. Taurii sunt egoiști

Berbec



Extrem de încăpățânat, Berbecul este de multe ori de-a dreptul îndărătnic, uneori răutăcios și răzbunător. Cornele lui sunt capabile să provoace răni grave. Berbecul e convins că e cel mai deștept și crede că le știe pe toate. Evident toate lucrurile trebuie să se facă după cum vrea el. Este genul care se băgă în față la cozi și apoi râde de “fraierii” care respectă regulile și stau la rând.



Taur



Taurul e un egoist și nu prea știe ce e bunul simț. Mereu pus pe hartă, mereu furios, întocmai ca un taur, nu se gândește deloc la ceilalți. Dacă vrea un lucru îl ia imediat, fie că e vorba de lucrurile tale, de banii tăi, de scaunul tău preferat, etc. Trece rapid prin viață, consumând totul în calea lui, așa cum o turmă de vițe consumă toatp iarba, pe oriunde ar trece.



Gemeni



Nativul din Gemeni are o personalitate dublă. Își schimbă părerile, nu știe niciodată ce vrea și în plus nu poate sta locului niciun minut. Ca să nu mai spunem că minte foarte mult, uneori îți face impresia că e nebun sau cel puțin beat, iar starea lui îi contaminează și pe cei din jur. Este un partener de cuplu foarte oncomod pentru că nu știe nici el ce sentimente are sau nu are.



Rac



Indiferent că e bărbat sau femeie, racul se comportă de parcă ar fi într-un continuu sindrom premenstrual – se plânge, face nazuri, se gândește și se răzgândește, e nervos. Din când în când, în funcție de poziția lunii, devine de-a dreptul nebun. Orice ai face, Racul nu e niciodată mulțumit. Ba că nu-l ajuți suficient, ba că te miști cam încet, și câte și mai câte. Văicăreala lui continuă e foarte greu de suportat.

Leu



De cele mai multe ori, Leul se comportă ca o bestie cu cei din jur. Are prea multă încredere în sine și se comportă de parcă ar fi Dumnezeu pe pământ. Seamănă foarte mult cu o pisică, adică are nevoie permanent de atenție și îngrijire, dar nu oferă nimic în schimb. Vrea să fie mângâiat, lăudat, adorat. Însă când e rândul lui să facă ceva pentru cineva, găsește tot felul de scuze. Una peste alta, este un nesuferit și jumătate.



Fecioara



Nativul din Fecioară e atât de plictisitor că începi să căști numai când îl vezi. E obsedat de curățenie, de corectitudine, foarte mofturos și extrem de tipicar. Nimic nu e suficinet de bun pentru el. De fiecare dată când te vede, te “scanează” din cap până în picioare și îți găsește imediat toate defectele. Când are nevoie de ceva de la tine, ești perfect, când nu îi mai folosest la nimic începe să te critice. Nu trebuie să te bazezi niciodată pe o Fecioară!



Balanța



Tot încearcă să facă lucrurile așa cum trebuie, dar niciodată nu reușește. Mai adaugă puțin aici, apoi încă puțin dincolo, mai de aici, etc. până când strică total proiectul la care s-a chinuit o grămadă. După ce dă greș o ia de la început, și tot așa. Își dorește mereu mai mult, mai multă iubire, mai multe haine, mai mulți bani, mai mulți oameni în jur, ți tot așa până când se pierde total în ceea ce are.



Scorpion



Scorpionul este o creatură răutăcioasă, veninoasă, părșivă. Să nu ai niciodată încredere în persoanele din această zodie. Este gata oricând să te calce în picioare dacă va câștiga ceva din asta. Exact ca un Scorpion adevărat, acest nativ poate fi interesant ca “animal de companie”, adică să-l ții pe lângă tine și să te lauzi cu el. Dar cum scorpionul trebuie ținut într-o cușcă, și nativul zodiei trebuie ținut la respect. Ideal ar fi să îl ai la lână cu ceva, altfel te înjunghie pe la spate cu prima ocazie.



Săgetător



Scorpionul habar nu are să se comporte în societate. Este genul care te vede după mult timp și îți spune “Cât te-ai îngrășat!” sau “Ce urât te-ai tuns!”. Este de o cruzime rar întâlnită. Și nu e vorba că ar fi ingenuu său sincer, ci puț și simplu e lispt de bun simț și educație. În plus, pare că poartă ochelari de cal și nu vede nici în dreapta, nici în stânga, părerile lui fiind singurele care contează.



Capricorn



Capricornul este un țap bătrân și parșiv care, într-adevăr ajunge mereu în vârful muntelui, dar n-ai vrea să știi de ce e în stare pentru asta. Nu degeaba are coarne răsucite, ca un diavol. Capricornul este gata oricând să se folosească de tine, să abuzeze de tine ca să obțină ce vrea. Extrem de ambițios, dar și răbdător, e gata și să mănânce din gunoi sau să aștepte o eternitate ca să-și împlinească scopurile.



Vărsător



Motto-ul lui este “Trăiește clipa” Îl interesează doar să se simtă bine aici, acum și atât. Total iresponsabil, nu se gândește niciun moment că acțiunile lui ar putea să rănească pe cineva sau să-l afecteze chiar pe el, în viitor. Își petrece mult timp făcând planuri complicate, pentru că a doua zi să le le încalce fără să stea pe gânduri. Nu te poți baza niciodată pe el. Pare că-ți scăpă printre degete.



Pești



Este mereu pierdut și pare că umblă prin viață fără scop, ca un peștișor într-un ocean imens. Trăiește mereu cu teamă că va veni un alt peste mai mare care să-l înghită. Mereu confuz și dezorientat, nu se poate concentra nici măcar o secundă pe scopul lui. E foarte ușor de prins în plasă dacă ai momeala potrivită și e ușor să profiți de el la orice oră, scrie antena3.ro