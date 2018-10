HOROSCOP: Cele mai frumoase femei ale zodiacului

Fiecare femeie este frumoasă, în felul ei, mai ales când alege să-și pună în valoarea calitățile naturale. Nativele în zodia Berbecului atrag prin atitudine, în timp ce femeile născute în zodia Taurului au niște ochi extrem de frumoși și gusturi desăvârșite în materie de modă.

Reprezentantele zodiei Gemeni surprind prin schimbările însipirate de look, nativele în Racii, prin zâmbetul lor timid, iar cele în Capricorn, prin stilul vestimentar desăvârșit. Săgetătoarele, pe de altă parte sunt foarte senzuale, în timp ce Fecioarele sunt înzestrate cu o frumusețe naturală, clasică.



HOROSCOP. Femeia Vărsător



Este poate cea mai frumoasă femeie din tot zodiacul, înaltă, suplă, altruistă și extrem de inteligență. Prețuiește libertatea și prietenia mai mult decât orice și nu ți se supune niciodată, dacă vrei s-o ții legată de tine. Ca iubită, își va dori să-ți fie în primul rând prietenă, egală în drepturi.



HOROSCOP. Femeia Balanță



Flirtează cu atâta naturalețe și inocență, încât nu ai cum să nu o placi. Înzestrată cu o frumusețe fizică aparte, această femeie este romantică, pacifistă, diplomată și extrem de populară. Fire boema, caldă și prietenoasă, te cucerește în primul rând prin lumina pe care ființa ei pare să o răspândească în jur.



HOROSCOP. Femeia Leu



Fire puternică, emanând un aer nobil, femeia Leu este în primul rând impunătoare. Are cea mai sigură privire din lume și apariția ei te lăsă fără cuvinte. Frumoasă ca o felină, Leoaica este genul de femeie memorabilă. Odată ce ți-a intrat în suflet, îți va fi imposibil s-o uiți sau s-o ignori.



HOROSCOP. Femeia Scorpion



Cea mai aprigă pretendentă la titlul de femeie fatală, nativă în Scorpion are un magnetism sexual uriaș. Abordând un aer misterios, o privire pătrunzătoare și gesturi extrem de senzuale, această femeie este capabilă să sucească mințile oricui, și asta pentru că stăpnește extrem de bine jocul seducției, scrie antena3.ro



HOROSCOP. Femeia Pești



Este pur și simplu adorabilă, cu chip de păpușă, ochi mari și mirați și trup de manechin. Visătoare până la Dumnezeu, femeia Pești a fost înzestrată cu o frumusețe atipică, aproape nepământeană. O apariție angelică, în fața căreia cazi ușor în admirație, scrie