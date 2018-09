HOROSCOP: Cei mai buni tătici din zodiac. Copiii au ce învăța de la ei

Bărbatul Vărsător

În vreme ce femeia Vărsător este și ea o mamă bună, problema ei este că poate fi puțin cam distantă față de copiii ei. Aceeași tendința o are și bărbatul Vărsător, dar în cazul figurii paterne acest lucru este mai puțin problematic. De fapt, tatăl Vărsător le lasă o moștenire genetică foarte bogată copiilor săi. Această zodie de aer are o inteligență analitică foarte dezvoltată, pe care o transmite și urmașilor. În plus, tatăl Vărsător îi învață pe copiii lui să argumenteze logic și să treacă prin filtrul propriei gândiri tot ceea ce învață. Bărbatul Vărsător este un tată inteligent, deschis la minte, dornic să îi îi învețe pe cei mici să aibă o gândire liberă și să își folosească din plin inteligența.

Bărbatul Capricorn

Zodia Capricorn este un alt semn inteligent al horoscopului, având tot o inteligență practică, precum Taurul, care este însă completată și de o doză mai mare de creativitate, în special când vine vorba de rezolvarea problemelor. Tatăl Capricorn este destul de strict, ce-i drept, dar în același timp le oferă copiilor o educație impecabilă. El știe exact cât să îi răsfețe și cât să îi certe, fără a exagera în nicio direcție. Copiii lui sunt deștepți și siguri pe ei, având aspirații înalte încă de când sunt mici. Și ei pot ajunge premianții clasei, pentru că își doresc din tot sufletul să își mulțumească tatăl și să îi urmeze modelul.

Bărbatul Leu

Bărbatul Leu este cel mai bun tătic din zodiac! Copiii lui moștenesc de la el cele mai de seamă calități: inteligență, creativitate, spontaneitate, intuiție și dorința de a reuși. Leul este un conducător din fire și știe exact cum să își îndrume copiii cu o autoritate care nu trece granița spre tiranie. Micuții lui sunt foarte energici și creativi, fiind mereu puși pe noi descoperiri. Aproape tot ceea ce învață la școală este foarte simplu de înțeles pentru ei. De aceea, nu este exclus ca ei să ajungă departe, mai ales că Leul nu acceptă decât cea mai bună educație pentru copiii lui, scrie zumi.ro